قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
نجوى فؤاد لصدى البلد: ممنوعة من الحركة نهائيا.. وهركب مسامير في ظهري
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| زاهي حواس: السبت عيد عالمي للمتاحف ومصر تصنع حدثًا غير مسبوق بافتتاح المتحف المصري الكبير.. سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



زاهي حواس: السبت عيد عالمي للمتاحف ومصر تصنع حدثًا غير مسبوق بافتتاح المتحف المصري الكبير
أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن يوم السبت المقبل سيكون بمثابة عيد للمتاحف في العالم، موضحًا أنه لم يحدث في أي مكان بالعالم أن يحظى افتتاح متحف بمثل هذه الدعاية والاهتمام العالمي الذي يحظى به المتحف المصري الكبير.

المشرف على المتحف الكبير سابقا: المشروع تكلفته عدت المليار دولار
أكد طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، أنه كان هناك رغبة قوية من الدولة المصرية في إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير.

ياسمين عز للسيدات: فعّلي “الصوت الشتوي” وجهزي مهلبية سخنة لجوزك
قدمت الإعلامية ياسمين عز نصيحة طريفة لجمهورها بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، مؤكدة أن هذا التغيير لا يقتصر فقط على ضبط الساعة، بل يحتاج أيضًا إلى "تفعيل الحالة الشتوية" في البيوت المصرية.

أحمد شيحا: رشحت لمنصب مستشار جورج بوش الأب.. ورفضت المنصب تقديرًا لمصر
كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحا عن كواليس ترشحه في وقت سابق لتولي منصب مستشار للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، مشيرًا إلى أنه رفض المنصب واعتذر عن قبوله، بعد أن شعر أن وصول الأمور إلى هذا الحد يعني أنه نال التقدير الكافي عن جهوده الفنية والإنسانية.

سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
أكد السفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه، أن اتفاق شرم الشيخ أتاح دخول مزيد من المساعدات، مشيرًا، إلى أن الهدف من زيارته للجانب المصري من معبر رفح هو التعرف ميدانيًا عما يحدث فيما يتعلق بالمساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر باتجاه غزة.

وكالة الفضاء توثق مراحل بناء المتحف المصري الكبير.. فيديو
نشرت قناة "أون" تقرير عن المتحف المصري الكبير، ترصد فيه وكالة الفضاء المصرية، توثيق لمراحل بناء المتحف من البداية إلى النهاية.

كارثة إنسانية.. الأمم المتحدة: 20% من المدنيين الذين قتلوا في الفاشر السودانية أطفال
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الفاشر السودانية شهدت مستويات كارثية من المعاناة الإنسانية، و20% من المدنيين الذين قتلوا في الفاشر أطفال.

رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
أكد رئيس الوزراء السوداني، ان ميليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم حرب بالفاشر وفي أنحاء مختلفة من السودان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مندوب السودان بالأمم المتحدة: ما يجري في الفاشر استمرارا لنمط ممنهج من التطهير العرقي
أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أن ما يجري في الفاشر استمرار لنمط ممنهج من التطهير العرقي.

الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
أكدت وزارة الدفاع الصينية، أن بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

زاهي حواس ياسمين عز السفير الفرنسي المتحف المصري الكبير السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

ترشيحاتنا

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك..أوقاف المنيا تنظّم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف المنيا تنظم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف

جريمة إنسانية.. وكيل الأزهر: السودان يباد أهله بلا وخز من ضمير

الاوقاف

الأوقاف تعلن موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور من الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد