أخبار التوك شو| زاهي حواس: السبت عيد عالمي للمتاحف ومصر تصنع حدثًا غير مسبوق بافتتاح المتحف المصري الكبير.. سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.





زاهي حواس: السبت عيد عالمي للمتاحف ومصر تصنع حدثًا غير مسبوق بافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن يوم السبت المقبل سيكون بمثابة عيد للمتاحف في العالم، موضحًا أنه لم يحدث في أي مكان بالعالم أن يحظى افتتاح متحف بمثل هذه الدعاية والاهتمام العالمي الذي يحظى به المتحف المصري الكبير.

المشرف على المتحف الكبير سابقا: المشروع تكلفته عدت المليار دولار

أكد طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، أنه كان هناك رغبة قوية من الدولة المصرية في إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير.

ياسمين عز للسيدات: فعّلي “الصوت الشتوي” وجهزي مهلبية سخنة لجوزك

قدمت الإعلامية ياسمين عز نصيحة طريفة لجمهورها بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، مؤكدة أن هذا التغيير لا يقتصر فقط على ضبط الساعة، بل يحتاج أيضًا إلى "تفعيل الحالة الشتوية" في البيوت المصرية.

أحمد شيحا: رشحت لمنصب مستشار جورج بوش الأب.. ورفضت المنصب تقديرًا لمصر

كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحا عن كواليس ترشحه في وقت سابق لتولي منصب مستشار للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، مشيرًا إلى أنه رفض المنصب واعتذر عن قبوله، بعد أن شعر أن وصول الأمور إلى هذا الحد يعني أنه نال التقدير الكافي عن جهوده الفنية والإنسانية.

سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة

أكد السفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه، أن اتفاق شرم الشيخ أتاح دخول مزيد من المساعدات، مشيرًا، إلى أن الهدف من زيارته للجانب المصري من معبر رفح هو التعرف ميدانيًا عما يحدث فيما يتعلق بالمساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر باتجاه غزة.

وكالة الفضاء توثق مراحل بناء المتحف المصري الكبير.. فيديو

نشرت قناة "أون" تقرير عن المتحف المصري الكبير، ترصد فيه وكالة الفضاء المصرية، توثيق لمراحل بناء المتحف من البداية إلى النهاية.

كارثة إنسانية.. الأمم المتحدة: 20% من المدنيين الذين قتلوا في الفاشر السودانية أطفال

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الفاشر السودانية شهدت مستويات كارثية من المعاناة الإنسانية، و20% من المدنيين الذين قتلوا في الفاشر أطفال.

رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر

أكد رئيس الوزراء السوداني، ان ميليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم حرب بالفاشر وفي أنحاء مختلفة من السودان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مندوب السودان بالأمم المتحدة: ما يجري في الفاشر استمرارا لنمط ممنهج من التطهير العرقي

أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أن ما يجري في الفاشر استمرار لنمط ممنهج من التطهير العرقي.

الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة

أكدت وزارة الدفاع الصينية، أن بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.