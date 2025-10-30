قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
شملت المطارات والمناطق الآثرية .. تفاصيل تأمين الكهرباء استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
غارات إسرائيلية ومدفعية تستهدف مناطق شرق قطاع غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح
رئيس وزراء الكويت: مواقف مصر الداعمة لبلادنا "واضحة".. ولقاء اليوم لتكريس العلاقات الوطيدة
بتروجيت: هناك اتفاق بعقد ثلاثي لانتقال حامد حمدان إلى الزمالك ولكنه غير موقع من أي طرف
توك شو

تقرير.. أهالي غزة رمز للصبر والثبات في وجه الظلم والمعاناة

غزة
غزة
محمد البدوي

يعاني أهالي غزة معاناة شديدة بسبب الحصار المستمر والعدوان المتكرر، ما جعل الحياة اليومية مليئة بالصعوبات والألم. 

ويعيش السكان تحت تهديد القصف ونقص الغذاء والدواء والكهرباء والمياه، فيما تُدمَّر منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم، الأطفال يفقدون أحلامهم، والآباء عاجزون عن حماية أسرهم أو توفير أبسط احتياجاتهم.

كما أن المشهد الإنساني في غزة مؤلم؛ فالفقر والبطالة في ازدياد، والأمل بالسلام يتضاءل وسط الركام، ورغم ذلك، يبقى أهل غزة صامدين، يتمسكون بحقهم في الحياة والكرامة، ويواصلون التحدي بإيمان قوي وعزيمة لا تنكسر، ليظلوا رمزاً للصبر والثبات في وجه الظلم والمعاناة.

الغارات الجوية الإسرائيلية

من جانب آخر؛ قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وتحديدًا الجزء الشرقي من المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على المناطق التي تتواجد بها الآليات العسكرية الإسرائيلية والمحددة باللون الأصفر ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

القصف المدفعي

وأضاف جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف المدفعي امتد أيضًا إلى المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح والمخيمات الشرقية لمخيم المغازي.

 الاتفاق بوجود آليات إسرائيلية

وأشار إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت أمس مجموعة من الفلسطينيين في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة، في مدينة بيت لاهيا شمال غرب القطاع، ما أدى إلى استشهاد شخصين، مشيرًا إلى أن المنطقة هي أيضًا من المناطق المحددة ضمن الاتفاق بوجود آليات إسرائيلية.

المناطق الغربية للشريط الساحلي

كما رصد المراسل إطلاق نيران مكثف من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المناطق الغربية للشريط الساحلي، واستهداف مراكب الصيادين الفلسطينيين أثناء محاولتهم ممارسة الصيد.

وفي مخيم النصيرات، أعلن عن وصول شهيدين إلى مستشفى العودة نتيجة الغارات الإسرائيلية التي طالت المخيم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثمانيهما ونقلهما إلى المستشفى صباح اليوم.

غزة قطاع غزة الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال

