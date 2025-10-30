مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، إن قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الطبية الأساسية منذ إعلان وقف الحرب.



وأضاف أبو سلمية، في تصريح صحفي بحسب ما نقله مركز الإعلام الفلسطيني، اليوم الخميس، أن منع الاحتلال دخول الأدوية يتسبب يوميا في فقدان عدد من المرضى، معربا عن المخاوف من انتشار الفيروسات والأمراض المعدية في ظل نقص الإمدادات الطبية.



وأوضح أن هناك 350 ألف مريض بحاجة إلى أدوية لعلاج الأمراض المزمنة، فيما يعاني قطاع غزة من ارتفاع أعداد مرضى الربو بسبب تراكم الركام الناتج عن الحرب.. مشيرا إلى أن 22 ألف مريض بحاجة إلى العلاج في الخارج، بينهم 18 ألف أتموا كافة التجهيزات اللازمة، إلا أن الحصار والإغلاق المستمر للمعابر يعيق رحلاتهم العلاجية.



وأكد أن ألف مريض توفي نتيجة حصار الاحتلال وإغلاق المعابر، محذرًا من استمرار التدهور الصحي في القطاع، مشيرا إلى أن المجمع يعمل على وضع خطط لإعادة الحياة للقطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى بأسرع وقت ممكن.