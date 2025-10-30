غارات إسرائيلية ومدفعية تستهدف مناطق شرق قطاع غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وتحديدًا الجزء الشرقي من المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على المناطق التي تتواجد بها الآليات العسكرية الإسرائيلية والمحددة باللون الأصفر ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف المدفعي امتد أيضًا إلى المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح والمخيمات الشرقية لمخيم المغازي.

وأشار إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت أمس مجموعة من الفلسطينيين في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة، في مدينة بيت لاهيا شمال غرب القطاع، ما أدى إلى استشهاد شخصين، مشيرًا إلى أن المنطقة هي أيضًا من المناطق المحددة ضمن الاتفاق بوجود آليات إسرائيلية.

كما رصد المراسل إطلاق نيران مكثف من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المناطق الغربية للشريط الساحلي، واستهداف مراكب الصيادين الفلسطينيين أثناء محاولتهم ممارسة الصيد.

وفي مخيم النصيرات، أعلن عن وصول شهيدين إلى مستشفى العودة نتيجة الغارات الإسرائيلية التي طالت المخيم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثمانيهما ونقلهما إلى المستشفى صباح اليوم.