هدى الإتربي تشارك صورًا من كواليس فيلم «بيج رامي»

شاركت الفنانة هدى الإتربي صورا من كواليس فيلم "بيج رامي" للنجم رامز جلال، حيث ظهرت في كواليس التصوير برفقة كل من محمد عبد الرحمن (توتا)، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، في أجواء يغلب عليها الحماس والمرح.

الفيلم من إخراج محمود كريم، ويُعد التعاون الأحدث بينه وبين رامز جلال بعد سلسلة من الأعمال الناجحة.

ويشهد "بيج رامي" مشاركة عدد من النجوم في أدوار مميزة، ومن المنتظر أن يقدم رامز جلال من خلاله جرعة جديدة من الكوميديا الممزوجة بالإثارة، في إطار درامي غير تقليدي.

ومن المتوقع طرح الفيلم في دور العرض خلال عام 2026 a ليكون من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة على الساحة السينمائية.



يذكر أن تعيش الفنانة هدى الإتربي حالة كبيرة من النشاط الفني وتكشف لأول مرة عن اسم شخصيتها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" حيث تقدم شخصية هالة والتي تعيش في حالة مطاردة غرامية مع النجم ياسر جلال.

وفي السينما تنتظر هدى الإتربي عرض فيلم بيج رامي أمام النجم رامز جلال والذي يحمل دورها فيه مفاجأة كوميدية لجمهورها.

وتستعد أيضا الإتربي للمشاركة في فيلم هيروشيما أمام النجم أحمد السقا وكشفت هدى لأول مرة أنها ستقدم أغنية بصوتها ضمن أحداث الفيلم حيث تقدم شخصية مطربة شعبية معتزلة.