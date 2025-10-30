قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone
عاصم الجزار: الجبهة الوطنية لديه 45 مرشحا ندعمهم بقوة.. وفصل غير الملتزمين حزبيا
مكملتش ساعات في بيت جارتها بكرداسة هربا من خلافات عائلية وحصلت الصدمة
السكة الحديد تكشف خطة التشغيل بعد التوقيت الشتوي.. هل يتأثر موعد قطارك الليلة؟
انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
توك شو

أحمد شيحا: رشحت لمنصب مستشار جورج بوش الأب.. ورفضت المنصب تقديرًا لمصر

الفنان التشكيلي أحمد شيحا
الفنان التشكيلي أحمد شيحا
محمد البدوي

كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحا عن كواليس ترشحه في وقت سابق لتولي منصب مستشار للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، مشيرًا إلى أنه رفض المنصب واعتذر عن قبوله، بعد أن شعر أن وصول الأمور إلى هذا الحد يعني أنه نال التقدير الكافي عن جهوده الفنية والإنسانية.

رسائل شكر من رئاسة الجمهورية

وقال “شيحا” خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز إن الفترة التي تلقى فيها الترشيح كانت من أهم محطات حياته، موضحًا أنه في الوقت نفسه تلقى رسائل شكر من رئاسة الجمهورية أرسلها إليه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تقديرًا لجهوده وإسهاماته الفنية المشرفة لمصر في الخارج، معتبرًا تلك الرسائل تكريمًا غاليًا لا يقدّر بثمن.

نجاحات خارج البلاد

وأضاف الفنان التشكيلي الكبير أنه بعد هذه التجربة قرر العودة إلى مصر عام 1990، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بدافع الانتماء للوطن والرغبة في خدمة الفن المصري من الداخل، بعد أن شعر بأن ما حققه من نجاحات خارج البلاد يكفي ليرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

