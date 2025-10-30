أحمد شيحا: رشحت لمنصب مستشار جورج بوش الأب.. ورفضت المنصب تقديرًا لمصر

كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحا عن كواليس ترشحه في وقت سابق لتولي منصب مستشار للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، مشيرًا إلى أنه رفض المنصب واعتذر عن قبوله، بعد أن شعر أن وصول الأمور إلى هذا الحد يعني أنه نال التقدير الكافي عن جهوده الفنية والإنسانية.

رسائل شكر من رئاسة الجمهورية

وقال “شيحا” خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز إن الفترة التي تلقى فيها الترشيح كانت من أهم محطات حياته، موضحًا أنه في الوقت نفسه تلقى رسائل شكر من رئاسة الجمهورية أرسلها إليه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تقديرًا لجهوده وإسهاماته الفنية المشرفة لمصر في الخارج، معتبرًا تلك الرسائل تكريمًا غاليًا لا يقدّر بثمن.

نجاحات خارج البلاد

وأضاف الفنان التشكيلي الكبير أنه بعد هذه التجربة قرر العودة إلى مصر عام 1990، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بدافع الانتماء للوطن والرغبة في خدمة الفن المصري من الداخل، بعد أن شعر بأن ما حققه من نجاحات خارج البلاد يكفي ليرفع اسم مصر في المحافل الدولية.