المشرف على المتحف الكبير سابقا: المشروع تكلفته عدت المليار دولار

أكد طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، أنه كان هناك رغبة قوية من الدولة المصرية في إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير.

وقال طارق توفيق في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" القيادة السياسية قدمت كل الدعم لتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير ".

وتابع طارق توفيق:" عدد كبير من زعماء وقادة العالم يحضرون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وهو قلب ثقافي جديد ينبض ".

واكمل طارق توفيق:" المتحف المصري الكبير يعرض آثار مصر بشكل جديد وجذاب للشعب المصري والأجانب ".

ولفت طارق توفيق:" مشروع المتحف المصري الكبير قومي وله صدى عالمي وتكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير أكثر من مليار دولار ولو تم تنفيذه الآن كان سيكلفنا 5 مليار دولار ".

وتابع طارق توفيق:" مشروع المتحف المصري الكبير يحقق هدف الدولة بمضاعفة أعداد السائحين ".