محافظ القاهرة يتفقد الطرق والمحاور المؤدية لـ المتحف المصري الكبير |فيديو وصور

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة الشاملة للطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير ومسارات حركة الضيوف والمشاركين ومحيط الفنادق، للوقوف على مستوى الجاهزية.

وأكد محافظ القاهرة على تواجد فرق العمل على مدار اليوم مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام الأداء والانضباط بالشوارع والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة أعمال النظافة العامة والتشجير والإنارة والدهانات، لتحقيق التكامل في الصورة الجمالية والحضارية للمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على إظهار الوجه الحضاري للعاصمة وإبراز الهوية البصرية للقاهرة بالطريق الدائري بما يعكس عظمتها وتاريخها العريق.