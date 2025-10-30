الهيئة المصرية للكتاب تقدم خصومات 25% على إصداراتها احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

في إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية بالحدث العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، تعلن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن إطلاق مبادرة ثقافية متميزة تتضمن خصومات تصل إلى 25% على مجموعة من أهم إصداراتها التي توثق عظمة الحضارة المصرية القديمة، وذلك طوال شهر نوفمبر.

وتشمل الخصومات موسوعة "وصف مصر" التي تُعد من أهم وأندر المراجع التي أرّخت لمصر في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وتوثّق بدقة الحياة المصرية في مختلف جوانبها الجغرافية والاجتماعية والفنية والعمرانية، إلى جانب موسوعة "مصر القديمة" للعالم الكبير سليم حسن، والتي تُعد المرجع الأهم في دراسة التاريخ والحضارة المصرية على مدى آلاف السنين.

كما تتضمن المبادرة أيضًا خصومات على إصدارات سلسلة "تاريخ المصريين"، والتي تقدم دراسات علمية مبسطة وشاملة حول مراحل تطور المجتمع المصري عبر العصور، وتوثّق التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شكّلت الشخصية المصرية، وسلسلة المصريات.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على ربط الثقافة بالحدث الوطني الأبرز، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فارقة في استعادة مصر لريادتها الحضارية والثقافية والسياحية أمام العالم، وأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إتاحة المعرفة التاريخية لجمهور واسع بأسعار مخفّضة، دعمًا للوعي الثقافي والحضاري لدى الأجيال الجديدة.

وأضافت أن هذه الإصدارات تُعرض في منافذ بيع الهيئة وفروعها المختلفة، إلى جانب جناح الهيئة في عدد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية، لإتاحة الفرصة أمام المهتمين بالحضارة المصرية لاقتناء كنوز معرفية توثق ذاكرة الوطن.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على دور الهيئة المصرية العامة للكتاب في دعم الثقافة الوطنية، وربط الماضي بالحاضر من خلال نشر المعرفة التي تُعيد الاعتزاز بالهوية المصرية في لحظة تشهد فيها مصر حدثًا حضاريًا عالميًا يعيد كتابة التاريخ من جديد.