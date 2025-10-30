قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone
عاصم الجزار: الجبهة الوطنية لديه 45 مرشحا ندعمهم بقوة.. وفصل غير الملتزمين حزبيا
مكملتش ساعات في بيت جارتها بكرداسة هربا من خلافات عائلية وحصلت الصدمة
السكة الحديد تكشف خطة التشغيل بعد التوقيت الشتوي.. هل يتأثر موعد قطارك الليلة؟
انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الهيئة المصرية للكتاب تقدم خصومات 25% على إصداراتها احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

في إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية بالحدث العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، تعلن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن إطلاق مبادرة ثقافية متميزة تتضمن خصومات تصل إلى 25% على مجموعة من أهم إصداراتها التي توثق عظمة الحضارة المصرية القديمة، وذلك طوال شهر نوفمبر.

وتشمل الخصومات موسوعة "وصف مصر" التي تُعد من أهم وأندر المراجع التي أرّخت لمصر في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وتوثّق بدقة الحياة المصرية في مختلف جوانبها الجغرافية والاجتماعية والفنية والعمرانية، إلى جانب موسوعة "مصر القديمة" للعالم الكبير سليم حسن، والتي تُعد المرجع الأهم في دراسة التاريخ والحضارة المصرية على مدى آلاف السنين.

كما تتضمن المبادرة أيضًا خصومات على إصدارات سلسلة "تاريخ المصريين"، والتي تقدم دراسات علمية مبسطة وشاملة حول مراحل تطور المجتمع المصري عبر العصور، وتوثّق التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شكّلت الشخصية المصرية، وسلسلة المصريات.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على ربط الثقافة بالحدث الوطني الأبرز، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فارقة في استعادة مصر لريادتها الحضارية والثقافية والسياحية أمام العالم، وأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إتاحة المعرفة التاريخية لجمهور واسع بأسعار مخفّضة، دعمًا للوعي الثقافي والحضاري لدى الأجيال الجديدة.

وأضافت أن هذه الإصدارات تُعرض في منافذ بيع الهيئة وفروعها المختلفة، إلى جانب جناح الهيئة في عدد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية، لإتاحة الفرصة أمام المهتمين بالحضارة المصرية لاقتناء كنوز معرفية توثق ذاكرة الوطن.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على دور الهيئة المصرية العامة للكتاب في دعم الثقافة الوطنية، وربط الماضي بالحاضر من خلال نشر المعرفة التي تُعيد الاعتزاز بالهوية المصرية في لحظة تشهد فيها مصر حدثًا حضاريًا عالميًا يعيد كتابة التاريخ من جديد.

وزارة الثقافة المصرية المتحف المصري الكبير الهيئة المصرية العامة للكتاب مبادرة ثقافية متميزة تتضمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

الاعتداء علي مؤذن

خلافات على أذان الفجر.. قصة اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة

ترشيحاتنا

ييس توروب

نجم الأهلي السابق يفتح النار على توروب ولاعبي الأحمر

الزمالك

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك

جماهير الزمالك تهتف لأيمن الرمادي وعبد الواحد السيد وشلبي قبل لقاء البنك الأهلي

بالصور

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد