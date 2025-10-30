زاهي حواس: السبت عيد عالمي للمتاحف ومصر تصنع حدثًا غير مسبوق بافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن يوم السبت المقبل سيكون بمثابة عيد للمتاحف في العالم، موضحًا أنه لم يحدث في أي مكان بالعالم أن يحظى افتتاح متحف بمثل هذه الدعاية والاهتمام العالمي الذي يحظى به المتحف المصري الكبير.

آثار الملك توت عنخ آمون

وقال "حواس" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر، إن السبب الرئيسي في شهرة هذا المتحف هو أنه يعرض لأول مرة المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعد فريدًا من نوعه في تاريخ المتاحف العالمية.

وأضاف أن الملك توت عنخ آمون هو أشهر ملوك العالم القديم، وأن وجود أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية تخصه، من بينها نحو 500 قطعة تُعرض لأول مرة، هو ما جعل المتحف المصري الكبير يحظى بهذا الزخم والاهتمام الكبير من وسائل الإعلام والجمهور حول العالم.

ولفت حواس إلى أن المتحف كان قد تم افتتاح جزء منه العام الماضي دون أن يلقى نفس القدر من الاهتمام، مؤكدًا أن الافتتاح الكامل يوم السبت المقبل سيكون حدثًا ضخمًا يليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة، وسيجعل من المتحف المصري الكبير أيقونة ثقافية وسياحية عالمية.