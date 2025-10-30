سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة

أكد السفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه، أن اتفاق شرم الشيخ أتاح دخول مزيد من المساعدات، مشيرًا، إلى أن الهدف من زيارته للجانب المصري من معبر رفح هو التعرف ميدانيًا عما يحدث فيما يتعلق بالمساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر باتجاه غزة.

وأضاف في تصريحات مع عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، أن مصر تقوم بجهد استثنائي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مثمنا الجهود المصرية المبذولة في احتواء الموقف بقطاع غزة واستقبال المساعدات وإرسالها إلى القطاع وعلاج الفلسطينيين في المستشفيات المصرية.

وتابع، أنه التقى مع الدكتور خالد عبد الغفار وتحدثا حول كل إمكانيات التعاون بين الجانبين في مجال الصحة، مشيرًا، إلى أن اللقاء تناول كل السبل الممكنة من أجل تعظيم فرص ودعم فرص استقبال الجرحى الفلسطينيين في مصر وكل الإمكانيات والفرص من أجل تقديم مزيد من الرعاية الصحية للفلسطينيين في غزة.

وواصل: "نحن حاليًا بقيد النظر وفي كل الإمكانيات الممكنة في هذا المجال، إذا ما كنا نريد تعظيم فرص ودفع بمزيد من المساعدات باتجاه غزة وإذا ما كنا نريد أيضًا أن نمضي قدمًا في مجال إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة فيتعين علينا فتح مزيد من المعابر من أجل دفع مزيد من المساعدات باتجاه غزة".

وأردف: "وبالتالي ينبغي أن يتم فتح وإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، سواء فيما يتعلق بعبور الأفراد أو في ما يتعلق بعبور المساعدات الإنسانية"، مشيرًا، إلى أنّ الأولوية للجانب الإنساني وإدخال المساعدات الإنسانية ثم في المرحلة الثانية عملية إعادة التعافي المبكر والمرحلة الثالثة هو إعادة الإعمار.

وأتم السفير الفرنسي لدى القاهرة: "هذه هي الأبعاد الثلاثة أو المراحل الثلاثة كما تراها فرنسا ونحن بصدد العمل من أجل تطبيق هذه المراحل الثلاثة".