شريان حياة.. شاحنات المساعدات تشق طريقها من مصر إلى غزة

أكد كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، أن الساحة المحيطة بالمعبر من الجانب المصري خلت من شاحنات المساعدات، بعدما تم توجيهها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة لإجراء عمليات المراجعة والتدقيق من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الإجراءات قد تؤخر دخول المساعدات إلى الفلسطينيين، إذ تتعمد سلطات الاحتلال رفض بعض الشحنات، لا سيما المواد الإيوائية، كما شهد المعبر اليوم إعادة بعض الشاحنات المحملة بالملابس إلى محيط المعبر بعد رفضها.

وأشار رجب إلى أن دخول شحنات كبيرة من المساعدات الغذائية يسهم بشكل كبير في تخفيف وطأة المعاناة لدى الفلسطينيين، خاصة مع الحاجة الماسة للمواد الغذائية، حيث تشير التقارير إلى ضرورة إدخال نحو 2000 طن يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية وتجنب تفاقم أزمة الأمن الغذائي.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية سجّلت أكثر من 420 حالة وفاة في قطاع غزة خلال 2025 نتيجة سوء التغذية المرتبط بالحصار المفروض على القطاع.

وأضاف المراسل أن السفير الفرنسي لدى القاهرة قام بزيارة محيط معبر رفح برفقة محافظ شمال سيناء، مؤكدًا أن المساعدات، رغم أنها لا تغطي كافة الاحتياجات، تمثل خطوة إيجابية لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

وأكد أن استمرار تدفق المساعدات بشكل يومي سيسهم في تقليل الفجوة الكبيرة التي يعاني منها السكان في الحصول على المواد الأساسية.