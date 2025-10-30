قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو.. محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط كبيرة لتقديم الخدمات للمصابين في غزة.. خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

السفير الفرنسي: نحتاج للتركيز على جودة المساعدات لغزة وفتح معبر رفح بالاتجاهين
قال السفير الفرنسي لدى القاهرة إيريك شوفالييه إنه من المهم ألا يقتصر الحديث على كمية المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، بل أن يشمل أيضًا جودة هذه المساعدات ومدى توافقها مع احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات من حيث “النوع والكيف”، وليس الكمية فقط.


محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط كبيرة لتقديم الخدمات للمصابين في غزة
قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إنّ مصر تبذل أقصى جهودها لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


الزواج أبعدني عن الفن.. رحمة محسن تتصدر التريند والحقيقة غائبة
تتصدر المطربة رحمة محسن مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، والجميع لا يعلم أين الحقيقة، ولكن على الجميع توخي الحذر في نشر أي معلومة، تخص أي شخص، سواء كان مشهورا أو غير مشهور.


الجالية المصرية في باريس: الشعب الفرنسي لديه هوس بالحضارة المصرية
قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن هناك فرحة عارمة وعالمية بافتتاح المتحف المصري الكبير، متابعا: “الشعب الفرنسي لديه هوس عالمي بالحضارة المصرية”.


البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، فقرة خاصة لمعرفة أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق اليوم، الخميس 30-10-2025.


«الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أعدت خطة تشغيلية متكاملة للتأمين الطبي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، التي تُعد حدثًا عالميًا فريدًا من نوعه.


لتجنب الأزمات القلبية والجلطات.. نصائح عاجلة من جمال شعبان
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا في حالات الوفاة بسبب الأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، والكثير من المواطنين يريد معرفة السبب وراء تلك الأزمات، وما هي النصائح الطبية للحفاظ على أجهزة الجسم.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عبيدة أمير وأحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 30 أكتوبر 2025.


تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الخميس 30 أكتوبر 2025.


وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يبحث هاتفيا مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في السودان.

