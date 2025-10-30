قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
توك شو

لتجنب الأزمات القلبية والجلطات.. نصائح عاجلة من جمال شعبان

البهى عمرو

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع في حالات الوفاة بسبب الأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، والكثير من المواطنين يريد معرفة السبب وراء تلك الأزمات، وما هي النصائح الطبية للحفاظ على أجهزة الجسم.

وأكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مشكلة الجيل الحالي تحول الليل نهار، والنهار ليل، موضحًا أن عدم نوم المواطنين في الليل ينتج عنها زيادة الأزمات القلبية، وتسبب الجلطات.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن كل مواطن عليه أن يحافظ على كيمياء الجسم، وأن هدوء الدورة الدموية القلب تكون في الليل.

ولفت إلى أن شخص الذي ينام أقل من 4 ساعات، وأكثر من 9 ساعات متصلة، عرضة للجلطات القلبية والسكتات الدماغية، ولذلك على المواطنين الحذر من الأزمات الصحية، أن النوم الطبيعي يكون 6 ساعات، ولا يكون أقل من ذلك، لكي ترتاج أجهزة الجسم.

وأوضح  العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تعرض المرأة للإصابة بـ الروماتيزم يكون أكثر من الرجل، وذلك بعد بلوغ سن الـ 40 ولذلك على جميع السيدات توخي الحذر، وأن هناك يوما عالميا للروماتيزم، وذلك بسبب خطورة هذا المرض على العظام.

المشي من 3000 إلى 5000 خطوة 



وأوضح أن المشي من 3000 خطوة إلى 5000 خطوة في اليوم يقي من أمراض العظام، والقلب، والضغط، والسكر وأمراض كثيرة.

ياريت نبطل المحشي شوية
 

ولفت إلى أن المشي يزيد معدلات السعادة، ولذلك على الجميع السير بشكل يومي للحفاظ على الجسم من الأمراض، موضحًا أن عدم المشي يصيب الشخص بالسمنة، والأمراض القلبية والسكر من النوع الثاني و" ياريت نبطل المحشي شوية، والأكل الكثير الذي يسبب السمنة، والزعل".

وأشار إلى أن هناك بحث عن اللبن كامل الدسم، وخالي الدسم، وتأثير ذلك على القلب، وقال إن هناك جدل بين العلماء عن تناول اللبن الدسم أن هناك علماء تقول إن اللبن كامل الدسم مفيد للجسم ويقي من السكر من النوع الثاني، وهناك من يقول إنه ضار ويسبب مشكلات للقلب، أن اللبن خالي الدسم يكون أفضل للأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالقلب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كل حالة يكون لها تشخيص، ولذلك ننصح باستشارة طبيب في مثل هذه الحالات وأن الأشخاص التي لا تعاني من أي أمراض فاللبن كامل الدسم يكون مفيد للجسم، لأن اللبن الذي يأتي من عند الله يكون به فوائد.

ولفت إلى أن تناول الأشياء بالحد المسموح يكون أفضل لكل شئ في الحياة، وأن التناول بكميات كبيرة من أي وجبة ينتج عنها مشكلات كثيرة.

