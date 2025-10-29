جمال شعبان: يا ريت نبطل المحشي.. والمشي يزيد معدلات السعادة

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تعرض المرأة للإصابة بـ الروماتيزم يكون أكثر من الرجل، وذلك بعد بلوغ سن الـ 40 ولذلك على جميع السيدات توخي الحذر.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن هناك يوما عالميا للروماتيزم، وذلك بسبب خطورة هذا المرض على العظام.

المشي من 3000 إلى 5000 خطوة

وأوضح أن المشي من 3000 خطوة إلى 5000 خطوة في اليوم يقي من أمراض العظام، والقلب، والضغط، والسكر وأمراض كثيرة.

ولفت إلى أن المشي يزيد معدلات السعادة، ولذلك على الجميع السير بشكل يومي للحفاظ على الجسم من الأمراض، موضحًا أن عدم المشي يصيب الشخص بالسمنة، والأمراض القلبية والسكر من النوع الثاني.

ياريت نبطل المحشي شوية

وتابع:" ياريت نبطل المحشي شوية، والأكل الكثير الذي يسبب السمنة، والزعل".