جمال شعبان يوجه رسالة لمرضى القلب بشأن اللبن الدسم

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك بحث عن اللبن كامل الدسم، وخالي الدسم، وتأثير ذلك على القلب، وقال إن هناك جدل بين العلماء عن تناول اللبن الدسم.

وأوضح أن هناك علماء تقول إن اللبن كامل الدسم مفيد للجسم ويقي من السكر من النوع الثاني، وهناك من يقول إنه ضار ويسبب مشكلات للقلب، أن اللبن خالي الدسم يكون أفضل للأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالقلب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن كل حالة يكون لها تشخيص، ولذلك ننصح باستشارة طبيب في مثل هذه الحالات.

وأشار إلى أن الأشخاص التي لا تعاني من أي أمراض فاللبن كامل الدسم يكون مفيد للجسم، لأن اللبن الذي يأتي من عند الله يكون به فوائد.

ولفت إلى أن تناول الأشياء بالحد المسموح يكون أفضل لكل شئ في الحياة، وأن التناول بكميات كبيرة من أي وجبة ينتج عنها مشكلات كثيرة.