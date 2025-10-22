فيها سم قاتل.. تحذير عاجل من جمال شعبان للأسر

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كل الكون متحرك ويدور، لكن الإنسان يمتلك الحرية، لكن البعض يحب الأنتخة والنوم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: “قلبك مع جمال شعبان إن سيدنا رسول الله وجهنا بالمشي، وأن جميع العبادات يكون بها حركة، فالصلاة يتحرك فيها الإنسان، والحج يلزم الحركة”.

ولفت إلى أن الإنسان بالكسل وقلة الرياضة يصاب بالمشكلات الصحية، ولذلك ننصح المواطنين بممارسة الرياضة، والمشي يوميًا للوقاية من هشاشة العظام.

وأشار إلى أنه يحذر من المياه الغازية، مؤكدا أنه قال من قبل إن الصويا بها سم قاتل، يدمر صحة المواطنين، ولذلك على الجميع التوقف عنها لحماية أجهزة الجسم.