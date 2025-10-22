جمال شعبان ينصح بتناول السمك والبيض والفراولة والتعرض للشمس

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك أسباب كثيرة ينتج عنها هشاشة عظام، منها كبر السن، وعدم ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن سهول الأشياء بالحياة جعلت الكثير من المواطنين يحب الكسل، والخمول، والجلوس في البيت دون ممارسة الرياضة، أو المشي في الشارع.

ولفت إلى أن التدخين، وعدم تناول الوجبات الصحية من الخضروات والفاكهة، وعدم التعرض لأشعة الشمس، جميعها أسباب تجعل الشخص يصاب بهشاشة العظام.

وأشار إلى أن أي شخص يريد الحفاظ على عظامه عليه ممارسة الرياضة، وتناول الوجبات الصحية، التي تعطي الجسم الفوائد الصحية.

وطالب المواطنين بتناول الجبنة البلدي " القريش" والابتعاد عن الجبن المصنعة، والوجبات المصنعة، وتناول السمك والبيض والسمسم والبرتقال، و الفراولة، والاناناس.