9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
توك شو

«الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أعدت خطة تشغيلية متكاملة للتأمين الطبي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، التي تُعد حدثًا عالميًا فريدًا من نوعه.

وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، إن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يتابع تنفيذ الخطة بشكل مباشر لضمان الجاهزية الكاملة في جميع مراحل التأمين.

وأوضح أن الخطة تشمل تأمين الزوار منذ لحظة وصولهم إلى المطارات المصرية، حيث تم تجهيز 4 عيادات طبية متنقلة في مطاري القاهرة وسفنكس الدوليين، إلى جانب انتشار أكثر من 50 سيارة إسعاف على الطرق والمسارات المخصصة لتحركات الوفود من أماكن الإقامة إلى موقع المتحف، بالإضافة إلى عيادة طبية مجهزة داخل المتحف نفسه تضم أحدث الأجهزة الطبية واستشاريين متخصصين في الرعاية العاجلة والطوارئ.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا ثماني سيارات إسعاف إضافية داخل محيط المتحف، واثنين من السكوتر الإسعافي، وثماني نقاط طبية متنقلة حول الموقع، فضلًا عن 15 سيارة سريعة التدخل على الطرق المؤدية إلى المتحف، وذلك بالتنسيق مع غرفة الأزمات المركزية في الوزارة، وقطاعات الرعاية العاجلة والإسعاف والمستشفيات المحددة للإخلاء الطبي في حال الطوارئ، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان الاستجابة السريعة لأي حالة صحية طارئة.

حسام عبد الغفار وزارة الصحة المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الصحة

