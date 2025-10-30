قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
توك شو

السفير الفرنسي: نحتاج للتركيز على جودة المساعدات لغزة وفتح معبر رفح بالاتجاهين

السفير الفرنسي لدى القاهرة إيريك شوفالييه
السفير الفرنسي لدى القاهرة إيريك شوفالييه
هاجر ابراهيم

قال السفير الفرنسي لدى القاهرة إيريك شوفالييه إن من المهم ألا يقتصر الحديث على كمية المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، بل أن يشمل أيضًا جودة هذه المساعدات ومدى توافقها مع احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات من حيث “النوع والكيف”، وليس الكمية فقط.

وأوضح شوفالييه، خلال تصريحات له أثناء تفقده معبر رفح، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سكان غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى مستلزمات طبية ومياه نظيفة وكراسٍ متحركة ومولدات كهربائية إلى جانب المساعدات الغذائية الأساسية، مؤكدًا أن تلبية هذه الاحتياجات تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

وأضاف السفير الفرنسي، خلال زيارته إلى معبر رفح الحدودي، أن هذا المعبر يُعد منفذًا حيويًا للعبور الإنساني، معربًا عن أمل بلاده في أن يتم إعادة فتح المعبر بالاتجاهين في أقرب وقت ممكن، بما يسمح بعبور الجرحى الفلسطينيين إلى مصر لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حيث أعدّت وزارة الصحة المصرية منظومة متكاملة لاستقبالهم ورعايتهم.

وأشار إلى أن فتح المعبر بالاتجاهين سيمكن أيضًا الفلسطينيين المقيمين في مصر من العودة إلى غزة إذا رغبوا في ذلك، مؤكدًا أن الهدف الإنساني الأساسي هو تسهيل حركة الأفراد والمساعدات معًا.

وختم السفير شوفالييه تصريحه بالتأكيد على أن فرنسا تأمل أن يتحول معبر رفح إلى ممر رئيسي لعبور المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، إلى جانب كونه معبرًا لمرور الأفراد، بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية المتزايدة داخل القطاع.

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

دار الإفتاء

دار الإفتاء توضح حكم عدة المطلقة رجعيا إذا توفي زوجها أثناء العدة

أوقاف لبحيرة تنظم ندوة توعوية

«صحح مفاهيمك».. أوقاف البحيرة تنظّم ندوات توعوية حول خطورة التنمر بمدارس المحافظة

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعقد الليلة اللقاء الـ 33 من مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

