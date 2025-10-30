قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
توك شو

محافظ شمال سيناء يطلع السفير الفرنسي بالقاهرة على جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أطلع محافظ شمال سيناء، السفير الفرنسي بالقاهرة على جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “اكسترا نيوز”.

وأكد أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أن مصر بذلت جهود حثيثة لفتح قنوات مع الحانب الأمريكي للتغلب على أي معوقات أو تحديات تقف أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة .

وقال أحمد سيد أحمد  في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :"   مصر تعمل على التواصل مع الشركاء والوسطاء لتذليل العقبات لانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة ".

وأكمل أحمد سيد أحمد :" مصر تسعى لحشد الدعم والتمويل الدولي لإعمار قطاع غزة  كما تستهدف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة بدون شروط ".

ولفت :"  المرحلة الثانية من اتفاق غزة تشمل البدء في إعمار غزة وتواجد إدارة فلسطينية مستقلة لقطاع غزة وتواجد قوة دولية لحفظ الأمن في غزة ".

شمال سيناء محافظ شمال سيناء السفير الفرنسي المساعدات الإنسانية قطاع غزة غزة

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

صنع أوراق البردي برسومات فرعونية

​طلاب المدرسة اليابانية بطور سيناء يصنعون أوراق البردي احتفالاً بالمتحف الكبير

محافظ المنيا خلال المؤتمر

محافظ المنيا يشارك في مؤتمر «تكامل العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية»

مديرية التربية والتعليم

مدارس محافظة المنوفية تشارك في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

