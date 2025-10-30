محافظ شمال سيناء يطلع السفير الفرنسي بالقاهرة على جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أطلع محافظ شمال سيناء، السفير الفرنسي بالقاهرة على جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “اكسترا نيوز”.

وأكد أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أن مصر بذلت جهود حثيثة لفتح قنوات مع الحانب الأمريكي للتغلب على أي معوقات أو تحديات تقف أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة .

وقال أحمد سيد أحمد في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" مصر تعمل على التواصل مع الشركاء والوسطاء لتذليل العقبات لانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة ".

وأكمل أحمد سيد أحمد :" مصر تسعى لحشد الدعم والتمويل الدولي لإعمار قطاع غزة كما تستهدف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة بدون شروط ".

ولفت :" المرحلة الثانية من اتفاق غزة تشمل البدء في إعمار غزة وتواجد إدارة فلسطينية مستقلة لقطاع غزة وتواجد قوة دولية لحفظ الأمن في غزة ".