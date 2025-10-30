الجالية المصرية في باريس: الشعب الفرنسي لديه هوس بالحضارة المصرية

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن هناك فرحة عارمة وعالمية بافتتاح المتحف المصري الكبير، متابعا: الشعب الفرنسي لديه هوس عالمي بالحضارة المصرية.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الشعب الفرنسي يدرس الحضارة المصرية منذ الصغر، فهم يعلمون أولادهم الحضارة المصرية والتاريخ، متابعا: شوارع فرنسا مليئة بإعلانات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ولفت إلى أننا نشعر بالفخر بالدولة المصرية وبالرئيس السيسي، الذي أصبح زعيما وقائدا عالميا، متابعا: السفارة المصرية عقدت العديد من اللقاءات وقامت بتوزيع العديد من المنشورات حول المتحف المصري الكبير، وذلك لتوعية العالم بالحضارة المصرية.