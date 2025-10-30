قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
توك شو

الجالية المصرية بألمانيا: افتتاح المتحف المصري الكبير: أكبر حدث في تاريخ الحضارة الإنسانية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية بألمانيا، إن المتحف المصري الكبير، يعد أكبر حدث في تاريخ الحضارة الإنسانية بأكملها، ونحن فخورين للغاية بهذا الإنجاز التاريخي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يبهر العالم أجمع، ودليل على عظمة وحضارة مصر، متابعا: ما يحدث دليل على أن مصر بلد الأمن والأمان على مدار السنوات.

واسترسل: مصر بلد الحضارة والثقافة والجميع ينبهر بما يحدث الآن، متابعا: الجالية المصرية ستتجمع في 3 أماكن داخل ألمانيا، وذلك لمشاهدة ومتابعة احداث افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتستعد مصر خلال الأيام المقبلة لافتتاح المتحف المصري الكبير، في احتفالية تُعد الأكبر من نوعها على الإطلاق، ليصبح هذا الصرح العالمي علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإنسانية، ومصدر فخر لكل مصري، فالمتحف لا يمثل مجرد منشأة أثرية جديدة، بل حدثاً ثقافياً وتاريخياً يعيد وضع مصر في صدارة المشهد الحضاري العالمي.

المتحف المصري الكبير ألمانيا الحضارة المصرية التاريخ المصري

