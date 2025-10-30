الجالية المصرية بألمانيا: افتتاح المتحف المصري الكبير: أكبر حدث في تاريخ الحضارة الإنسانية

قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية بألمانيا، إن المتحف المصري الكبير، يعد أكبر حدث في تاريخ الحضارة الإنسانية بأكملها، ونحن فخورين للغاية بهذا الإنجاز التاريخي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يبهر العالم أجمع، ودليل على عظمة وحضارة مصر، متابعا: ما يحدث دليل على أن مصر بلد الأمن والأمان على مدار السنوات.

واسترسل: مصر بلد الحضارة والثقافة والجميع ينبهر بما يحدث الآن، متابعا: الجالية المصرية ستتجمع في 3 أماكن داخل ألمانيا، وذلك لمشاهدة ومتابعة احداث افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتستعد مصر خلال الأيام المقبلة لافتتاح المتحف المصري الكبير، في احتفالية تُعد الأكبر من نوعها على الإطلاق، ليصبح هذا الصرح العالمي علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإنسانية، ومصدر فخر لكل مصري، فالمتحف لا يمثل مجرد منشأة أثرية جديدة، بل حدثاً ثقافياً وتاريخياً يعيد وضع مصر في صدارة المشهد الحضاري العالمي.