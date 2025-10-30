إنجاز تاريخي.. الجالية المصرية بالإمارات تشيد بافتتاح المتحف المصري الكبير

قال شعبان رأفت، رئيس اتحاد المصريين بالخارج في الإمارات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية يبذلون جهودا كبيرة في افتتاح المتحف المصري الكبير، فمصر تقدم للعالم تحفة فنية تاريخية.

وأضاف رأفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيساهم في زيادة الترويج للسياحة المصرية، وأن المتحف يضم قطعا تاريخية وأثرية فريدة من نوعها.

ولفت إلى أن الجالية المصرية في الإمارات رتبت مع السفارة المصرية لتنظيم رحلات مستمرة للمصريين المتواجدين في الخارج للمتحف المصري، منوها إلى أن المتحف المصري إنجاز يضاف لإنجازات الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد.

واستطرد: “العالم أجمع أصبح يشيد بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية سواء على المستوى البنية التحتية والتقدم والإنتاج والتطور”، متابعا: “نأمل بتنظيم رحلات للطلاب للمتحف ليكون هناك ارتباط وثيق بينهم وبين تاريخ وحضارة بلادهم”.