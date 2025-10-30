قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت
طلب عاجل من الرئيس اللبناني لقائد الجيش بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على بليدا
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح: 9 شاشات عملاقة لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ مطروح
محافظ مطروح
ايمن محمود

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع القيادات التنفيذية والشعبية  بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصري الكبير   .

كما وجه محافظ مطروح بالاستعدادات لمواكبة الإحتفال بالحدث التاريخى وفرحة المصريين بالصرح التاريخى الكبير مع حضور رؤساء و ممثلي عدد كبير من الدول والحرص على مشاركة أبناء مطروح لتلك المناسبة الكبيرة  والتى سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة .

وأشار محافظ مطروح إلى أنه سيتم تشغيل شاشات عرض كبيرة بعدد شاشتين بمدينة مرسي مطروح أمام حديقة الغزالة وميدان الفريق عبدالمنعم رياض ، وشاشة عرض بكل مدينة من مدن المحافظة مع  الإعلان عن مواقعها.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق استعرض المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، ، الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب يومى ١٠ و١١ نوفمبر القادم ،بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العا والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد  ورؤساء المدن والمقدم محمد جمال نائباً  عن المستشار العسكرى بالمحافظة ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة 

وأوضح صالح حماد مدير إدارة المجالس بالمحافظة أن عدد الدوائر الانتخابية بمطروح دائرتين ،   باجمالى عدد أصوات انتخابية  ٣٧٥٥٤٣ صوت انتخابي منها ٢٤١٢٤٩ صوت انتخابي 

بالدائرة الأولي والتى تشمل مدن مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم   بعدد ٧١ مركز ولجنة انتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح 

بينما تضم الدائرة الثانية عدد  أصوات انتخابية ١٣٤٢٩٤ صوت وذلك من خلال 

٥٦ لجنة ومركز انتخابي وتقع اللجنة الانتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة  للغات (اليابانية سابقاً)

وأكد محافظ مطروح على الجاهزة والاستعداد للظهور بالشكل الحضارى خلال العرس الانتخابي ،يومى ١٠ و١١ نوفمبر، وفي حالة  الإعادة يومى ٣ و٤ ديسمبر القادم 

والتاكيد على جهود تكثيف النظافة حول اللجان وداخلها ، مع تأمين استقرار التيار الكهربائي وتوافر المياه والجاهزية بجميع مقار اللجان الانتخابية  وتوفير البيئة الانتخابية المناسبة للقضاة والمواطنين خلال عمليه التصويت 

مشدداً على حياد جميع الأجهزة التنفيذية وعلى مسافة متساوية نحو جميع المرشحين ، وأهمية  تحفيز وتشجيع المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في التصويت  وابداء الرأى كحق وواجب وطنى 

كذلك أهمية التنسيق بشأن مواقع الاعلان والدعاية الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والضوابط اللازمة 

كما تابع محافظ مطروح تسليم جميع رؤساء المدن اسماء ومواقع جميع اللجان الإنتخابية كلا في مدينته

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 300 ألف سلة غذائية وألف طن مواد بترولية عبر قافلة «زاد العزة»

وزير الكهرباء وسفير الهند

وزير الكهرباء يستقبل سفير الهند لتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة

الدكتور نعمة عابد

الصحة العالمية: مصر رائدة في مجال التطوير الصحي وتخطو خطوات ثابتة نحو التعزيز والتقدم

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد