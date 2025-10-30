محافظ مطروح: 9 شاشات عملاقة لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع القيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصري الكبير .

كما وجه محافظ مطروح بالاستعدادات لمواكبة الإحتفال بالحدث التاريخى وفرحة المصريين بالصرح التاريخى الكبير مع حضور رؤساء و ممثلي عدد كبير من الدول والحرص على مشاركة أبناء مطروح لتلك المناسبة الكبيرة والتى سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة .

وأشار محافظ مطروح إلى أنه سيتم تشغيل شاشات عرض كبيرة بعدد شاشتين بمدينة مرسي مطروح أمام حديقة الغزالة وميدان الفريق عبدالمنعم رياض ، وشاشة عرض بكل مدينة من مدن المحافظة مع الإعلان عن مواقعها.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق استعرض المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، ، الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب يومى ١٠ و١١ نوفمبر القادم ،بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العا والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والمقدم محمد جمال نائباً عن المستشار العسكرى بالمحافظة ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

وأوضح صالح حماد مدير إدارة المجالس بالمحافظة أن عدد الدوائر الانتخابية بمطروح دائرتين ، باجمالى عدد أصوات انتخابية ٣٧٥٥٤٣ صوت انتخابي منها ٢٤١٢٤٩ صوت انتخابي

بالدائرة الأولي والتى تشمل مدن مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم بعدد ٧١ مركز ولجنة انتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح

بينما تضم الدائرة الثانية عدد أصوات انتخابية ١٣٤٢٩٤ صوت وذلك من خلال

٥٦ لجنة ومركز انتخابي وتقع اللجنة الانتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة للغات (اليابانية سابقاً)

وأكد محافظ مطروح على الجاهزة والاستعداد للظهور بالشكل الحضارى خلال العرس الانتخابي ،يومى ١٠ و١١ نوفمبر، وفي حالة الإعادة يومى ٣ و٤ ديسمبر القادم

والتاكيد على جهود تكثيف النظافة حول اللجان وداخلها ، مع تأمين استقرار التيار الكهربائي وتوافر المياه والجاهزية بجميع مقار اللجان الانتخابية وتوفير البيئة الانتخابية المناسبة للقضاة والمواطنين خلال عمليه التصويت

مشدداً على حياد جميع الأجهزة التنفيذية وعلى مسافة متساوية نحو جميع المرشحين ، وأهمية تحفيز وتشجيع المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في التصويت وابداء الرأى كحق وواجب وطنى

كذلك أهمية التنسيق بشأن مواقع الاعلان والدعاية الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والضوابط اللازمة

كما تابع محافظ مطروح تسليم جميع رؤساء المدن اسماء ومواقع جميع اللجان الإنتخابية كلا في مدينته