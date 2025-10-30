محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط كبيرة لتقديم الخدمات للمصابين في غزة

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنّ مصر تبذل أقصى جهودها لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

جاء ذلك خلال تفقد السفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه الجانب المصري من معبر رفح، حيث أكد محافظ شمال سيناء: "لدينا نقاط التفتيش الطبية نسجل الأسماء فيها بسرعة كبيرة وننسق بسرعة مع الفرق والمستشفيات ونقرر المستشفى الذي سيذهب إليه الشخص المصاب، ولدينا 3 خطوط طبية لتقديم الخدمات للمصابين في غزة، و نبذل أقصى جهد لتقديم الخدمات اللازمة للمصابين الفلسطينيين".

وأردف: "بعض الأشخاص الذين نقوم بإخلائهم من بوابة معبر رفح يذهبون مباشرة إلى القاهرة لأسباب طبية ومن أجل إنقاذ حياتهم، ولدينا كل الاتصالات وكل شيء".