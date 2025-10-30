قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط كبيرة لتقديم الخدمات للمصابين في غزة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
إسراء صبري

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنّ مصر تبذل أقصى جهودها لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل. 

جاء ذلك خلال تفقد السفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه الجانب المصري من معبر رفح، حيث أكد محافظ شمال سيناء: "لدينا نقاط التفتيش الطبية نسجل الأسماء فيها بسرعة كبيرة وننسق بسرعة مع الفرق والمستشفيات ونقرر المستشفى الذي سيذهب إليه الشخص المصاب، ولدينا 3 خطوط طبية لتقديم الخدمات للمصابين في غزة، و نبذل أقصى جهد لتقديم الخدمات اللازمة للمصابين الفلسطينيين".

وأردف: "بعض الأشخاص الذين نقوم بإخلائهم من بوابة معبر رفح يذهبون مباشرة إلى القاهرة لأسباب طبية ومن أجل إنقاذ حياتهم، ولدينا كل الاتصالات وكل شيء".

استخدم تطبيقا على الإنترنت.. القبض على شخص روج لممارسة الفجور بالمنصورة

صفحات مزيفة على الإنترنت.. عامل ينصب على راغبى أداء فريضة العمرة

رذيلة أون لاين.. القبض على 10 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

