سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بجهود مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أشاد سفير فرنسا بالقاهرة إريك شوفالييه، بالجهود المصرية المبذولة في استقبال المساعدات وإرسالها إلى قطاع غزة.



جاء ذلك خلال تفقد السفير والوفد المرافق له، مخازن المساعدات الخاصة بالهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، في حضور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.



وتفقد السفير الفرنسي ومرافقوه الأقسام المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الهلال الأحمر المصري ، حول آلية وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى مدينة العريش وطريقة تخزينها وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة، والآلية المتبعة في هذا الشأن.



وأكد محافظ شمال سيناء، أن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عن طريق 3 مسارات، وهي: عن طريق البر بالشاحنات، وعن طريق البحر بالسفن، وعن طريق الجو بالطائرات، حيث يتولى الهلال الأحمر المصري استقبالها ونقلها إلى مخازن الهلال الأحمر، وتخزينها تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.



يشار إلى أن السفير الفرنسي وصل إلى محافظة شمال سيناء ، أمس /الأربعاء/ في زيارة تستمر لمدة يومين، حيث كان في استقباله الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.