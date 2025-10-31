إعلام عبري: مقـ.تل 127 ضابطا وجنديا من لواء جولاني خلال الحرب في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام عبري، أعلن مقتل 127 ضابطا وجنديا من لواء جولاني خلال الحرب في غزة.

وقال مسؤول أمريكي إن حركة حماس تلقت إخطارا يمنحها مهلة مدتها 24 ساعة لإخلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف "الخط الأصفر" في قطاع غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول قوله إن إسرائيل تعتزم بعد انقضاء المهلة فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيتحرك بعد ذلك لاستهداف مواقع تابعة لحماس داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كشف تقرير صادر عن مكتب مراقب الحسابات في وزارة الخارجية الأمريكية عن الـ"مئات" من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن "وزارة الخارجية ستستغرق سنوات لدراسة هذه الانتهاكات".

ويُعدّ هذا أول تقرير صادر عن الإدارة الأمريكية يُقرّ بمثل هذه الانتهاكات في غزة. وقال المسؤولان إن نتائج التقرير تُثير شكوكًا حول إمكانية التحقيق مع إسرائيل على أفعالها، نظرًا لكثرة الحوادث وطبيعة العملية المُتحيزة لصالحها.

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، عن حزمة دعم إنساني جديدة موجهة لقطاع غزة، تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات وتحسين سلامة العاملين في المجال الإغاثي، من خلال تمويل عمليات إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تعيق عمل المنظمات الإنسانية.