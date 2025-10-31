قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء
وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة
ارتفاع عدد قـ.تلى إعصار ميليسا في منطقة البحر الكاريبي إلى 49 شخصا
طقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يتساقط على القاهرة
الرئيس الصيني: مستعدون لفرض صفر رسوم جمركية على السلع القادمة من أفريقيا
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إعلام عبري: مقـ.تل 127 ضابطا وجنديا من لواء جولاني خلال الحرب في غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام عبري، أعلن مقتل 127 ضابطا وجنديا من لواء جولاني خلال الحرب في غزة.

وقال مسؤول أمريكي إن حركة حماس تلقت إخطارا يمنحها مهلة مدتها 24 ساعة لإخلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف "الخط الأصفر" في قطاع غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول قوله إن إسرائيل تعتزم بعد انقضاء المهلة فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيتحرك بعد ذلك لاستهداف مواقع تابعة لحماس داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كشف تقرير صادر عن مكتب مراقب الحسابات في وزارة الخارجية الأمريكية عن الـ"مئات" من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل في غزة،  ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن "وزارة الخارجية ستستغرق سنوات لدراسة هذه الانتهاكات".

ويُعدّ هذا أول تقرير صادر عن الإدارة الأمريكية يُقرّ بمثل هذه الانتهاكات في غزة. وقال المسؤولان إن نتائج التقرير تُثير شكوكًا حول إمكانية التحقيق مع إسرائيل على أفعالها، نظرًا لكثرة الحوادث وطبيعة العملية المُتحيزة لصالحها.

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، عن حزمة دعم إنساني جديدة موجهة لقطاع غزة، تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات وتحسين سلامة العاملين في المجال الإغاثي، من خلال تمويل عمليات إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تعيق عمل المنظمات الإنسانية.

غزة القاهرة الإخبارية إعلام عبري

