دبلوماسية أمريكية سابقة: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم ينهار

قالت السفيرة جينا وينستانلي دبلوماسية أمريكية سابقة، إنّ هناك فارقا كبيرا بين قدرات إسرائيل ومن يقاتلون ضدها مثل حركة حماس، موضحة: "حماس قتلت أكثر من 1000 شخص، وقامت إسرائيل بقتل نحو 62 ألف فلسطيني".

وأضاف في مداخلة ، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "عندما يتم قتل مدني إسرائيلي فإن إسرائيل ترد، وعندما قُتل جندي إسرائيلي، فإن هذا يمثل خرقا لوقف إطلاق النار، وقامت إسرائيل بالرد، وهذا كان متوقعا، ويظهر بضرورة أن يكون هناك اهتمام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حتى لا يتم خرق اتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع السفيرة جينا وينستانلي دبلوماسية أمريكية سابقة: "كان هناك خرق لوقف إطلاق النار، ولكن الاتفاق لم ينهار بالكامل، وهناك شركاؤنا من مصر وآخرين يعملون على استدامة الاتفاق".