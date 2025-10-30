قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.. ونعزز برامج الوقاية والتشخيص المبكر
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
أمل الحناوي: الفصائل لا تريد تجدد الحرب على غزة.. وإسرائيل تنفذ خروقات شبه يومية

محمود محسن

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إنّ الوسطاء في مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية يبذلون جهودا مضنية من أجل إلزام الأطراف كافة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومخرجات قمة شرم الشيخ للبدء في إعادة الإعمار ومنح الشعب الفلسطيني فرصة للحياة في أجواء طبيعية.

وأضافت الحناوي، مقدمة برنامج "مع أمل الحناوي عن قرب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ذلك يأتي في ظل رغبة الفصائل الفلسطينية في عدم تجدد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم منح إسرائيل أي ذريعة للعودة للحرب، وفي ظل تصريحات متواصلة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية بأن الحرب لم تنتهِ

وتابعت: "ورغم تلك المحاولات، تنفذ إسرائيل خروقات شبه يومية لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بحجة عدم تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين رغم معرفة الجميع بصعوبة عملية استخراج تلك الجثامين في ظل حجم الدمار الكبير الذي يشهده القطاع وأن حركة حماس والفصائل الفلسطينية يبذلون جهودا كبيرة لإنهاء هذا الأمر، كما أظهر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 125 خرقا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 94 مواطنا وإصابة أكثر من 344 آخرين وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة إلزام المجتمع الدولي إسرائيل ببنود وقف إطلاق النار في ظل رغبة الفلسطينيين الحقيقية في إنهاء الحرب".

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

محافظ الجيزة يتفقد اللمسات النهائية لأعمال التطوير والتجميل استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

دورة تدريبية للتوعية بمرض نقص المناعة البشرية في البحر الأحمر

مجمع إعلام البحيرة ينظم ندوة تعريفية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

