قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.. ونعزز برامج الوقاية والتشخيص المبكر
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس برلمان أمريكا اللاتينية يشيد بموقف مصر الإنساني في غزة | خاص

محرر صدى البلد ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية
محرر صدى البلد ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية
الديب أبوعلي

أشاد رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي رولاندو ميغيل جونزاليس باتريسيو، بالدور الإنساني الذي لعبته جمهورية مصر العربية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي،  والذي ساهم بشكل كبير في وقف الحرب داخل قطاع غزة ووقف الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

كما أشاد باتريسيو خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش حضوره أعمال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، بالجهود التي بذلتها مصر خلال الحرب وبعدها والمتمثلة في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى القطاع.

وكان باتريسيو، قد ألقى كلمة خلال أعمال الجلسة أكد فيها دعم دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

كما أكد أهمية إعادة إعمار قطاع غزة المدمر والاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة من تورط في أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين داخل القطاع.

وانطلقت مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال لجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، بحضور مكثف من أعضاء البرلمان من كافة الدول العربية.

برلمان أمريكا اللاتينية منطقة البحر الكاريبي رولاندو ميغيل جونزاليس باتريسيو عبد الفتاح السيسي قطاع غزة إعادة إعمار قطاع غزة البرلمان العربي جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد اللمسات النهائية لأعمال التطوير والتجميل استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

صورة موضوعية

دورة تدريبية للتوعية بمرض نقص المناعة البشرية في البحر الأحمر

مكتبة دمنهور العامة

مجمع إعلام البحيرة ينظم ندوة تعريفية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد