رئيس برلمان أمريكا اللاتينية يشيد بموقف مصر الإنساني في غزة | خاص

أشاد رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي رولاندو ميغيل جونزاليس باتريسيو، بالدور الإنساني الذي لعبته جمهورية مصر العربية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ساهم بشكل كبير في وقف الحرب داخل قطاع غزة ووقف الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

كما أشاد باتريسيو خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش حضوره أعمال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، بالجهود التي بذلتها مصر خلال الحرب وبعدها والمتمثلة في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى القطاع.

وكان باتريسيو، قد ألقى كلمة خلال أعمال الجلسة أكد فيها دعم دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

كما أكد أهمية إعادة إعمار قطاع غزة المدمر والاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة من تورط في أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين داخل القطاع.

وانطلقت مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال لجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، بحضور مكثف من أعضاء البرلمان من كافة الدول العربية.