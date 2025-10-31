الصين: على واشنطن توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الدفاع الصيني، قال إنه على واشنطن توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "توصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بخفض الرسوم الجمركية مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة وفرض قيود صارمة على التجارة غير القانونية في مادة الفنتانيل".

وجاء إعلان ترامب عقب لقائه المباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، في أول محادثات تجمعهما منذ 2019.

وكان اللقاء آخر محطات ترامب في جولته الآسيوية السريعة التي أشاد خلالها بما وصفه بالتقدم التجاري مع كوريا الجنوبية واليابان ودول جنوب شرق آسيا.