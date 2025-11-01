سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين

قررت جهات التحقيق، حبس شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية.