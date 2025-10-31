مشاركات قوية لكبرى شركات السيارات في معرض مدينتي..تفاصيل

شهدت فعاليات معرض LDX Auto Fest 2025 (Live Drive Xpo) المقام في مدينتي | أوبن إير مول، إقبال ضخم من عشاق السيارات، وبمشاركة نخبة من كبرى العلامات العالمية والمحلية، في حدث أكد مكانته كأكبر مهرجان لتجارب القيادة في مصر، وكمنصة تكشف عن مستقبل النقل الذكي في السوق المصرية.

تألقت إكسيد في مقدمة الحضور بعروض حصرية جذبت الأنظار، شملت الكشف عن اللون الجديد "الأزرق الفارسي" لطراز RX 2026، إلى جانب تقديم عروض تمويل خاصة وتأمين مجاني، ما عزز صورتها كعلامة راقية تجمع بين الفخامة والابتكار.

وشهد المعرض مشاركة مميزة من شركة جي بي أوتو التي عرضت من خلال علامات هيونداي، شيري، شانجان، هافال، وديبال أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا السيارات في العالم.

قدمت هيونداي طرازات i30 Fastback وIONIQ 6 الكهربائية وTucson NX4، بينما تميزت شيري بسياراتها العائلية Tiggo 9 وArrizo 8، وكشفت هافال عن طرازها الجديد H7 Hybrid. أما ديبال فاستعرضت لأول مرة سياراتها الكهربائية بالكامل S05 BEV وS07 REEV، فيما جذبت شانجان الأنظار بتجارب قيادة لسياراتها CS55 Plus وUNI-V.

وأضفت مجموعة ستيلانتس الطابع الأوروبي الفاخر على المعرض من خلال طرازات Jeep وAlfa Romeo وPeugeot وOpel وDS Automobiles، لتكتمل الصورة بمزيج من الفخامة والتكنولوجيا والتنوع.

ويعد معرض LDX Auto Fest 2025 بمدينتي حدثًا محوريًا يعزز مكانة مصر كمنصة رائدة لصناعة السيارات في المنطقة، ويؤكد الاتجاه المتسارع نحو السيارات الكهربائية والذكية الداعمة لمستقبل أكثر استدامة.