الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تألق لافت في معرض Live Drive Expo بمدينتي.. تفاصيل

مدينتى
مدينتى
أحمد عبد القوى

يشهد معرض Live Drive Expo المقام في مدينتي، أوبن إير مول خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2025، حضورًا مميزًا يجسد تطور سوق السيارات المصري وريادته المستمرة.

شاركت في المعرض مجموعة من العلامات الكبرى بثلاث ماركات رائدة هي JETOUR وCitroën وJAC التابعة للقصراوى جروب ضمن أكبر فعالية لتجربة القيادة في مصر.  

جاءت المشاركة هذا العام لتؤكد قوة المنافسة في سوق السيارات المحلي، حيث شهد جناح العرض تفاعلًا واسعًا من الزوار ومحبي السيارات الذين استمتعوا بتجربة قيادة أحدث الطرازات التي جمعت بين الأداء القوي والفخامة والتكنولوجيا الحديثة.  

وقدمت JETOUR مجموعة من السيارات المميزة مثل Dashing وX70 Plus وX90 Plus وT1 وT2، التي نالت إعجاب الحضور لما تتمتع به من تصميم عصري وجودة عالية ومساحات رحبة تناسب احتياجات العائلات. أما Citroën فقد جذبت الأنظار بسيارتها الفريدة Ami Buggy، إلى جانب قيادة طرازات C4 وC4X وC5 Aircross التي عكست مزيجًا مثاليًا من التصميم الأنيق والراحة والتقنيات الذكية.  

وفي المقابل، برزت JAC بعرض سياراتها J7 وJS6 وJS8 Pro التي أثبتت تميزها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV من حيث الأداء والأمان والفخامة العملية.  

وأكد محمد الدماطي، مدير عام خدمة العملاء، أن المشاركة في معرض Live Drive Expo بمدينتي تأتي لتعزيز التواصل المباشر مع العملاء وتقديم أحدث الطرازات والعروض الخاصة، مشيرًا إلى ضمانات ممتدة تصل إلى عشرة أعوام أو مليون كيلومتر، وخصومات بين 15% و25% على قطع الغيار.  

واختتم الدماطي مؤكدًا استمرار الجهود لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وتجارب قيادة متكاملة تعزز ثقة العملاء وتدعم نمو سوق السيارات في مصر.

مدينتى سيارة سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

