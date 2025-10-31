تعرف على أسعار سيارات ROX 01 الجديدة

أعلنت شركة ROX عن أحدث أسعار سياراتها الجديدة ROX 01 خلال مشاركتها في معرض LDX للسيارات 2025 بالقاهرة، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من الزوار للتعرف على مميزات السيارة وتجربة قيادتها.

تتوفر ROX 01 في فئتين، حيث جاء سعر موديل 2025 عند 3,200,000 جنيه للفئة ذات السبع مقاعد، و3,300,000 جنيه لفئة الست مقاعد، بينما سجل موديل 2026 سعر 3,500,000 جنيه و3,585,000 جنيه للفئتين على التوالي.

تحصل السيارة على ضمان شامل لمدة خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر، مع ضمان للبطارية لمدة ثماني سنوات أو 240 ألف كيلومتر. وتأتي عروض خاصة بمناسبة المعرض تشمل تخفيضات محدودة لإتاحة فرصة اقتناء السيارة بسعر تنافسي.

تتميز ROX 01 بتصميم عصري ومقصورة رحبة، ومجموعة محركات كهربائية بقوة 470 حصانًا ونظام دفع هجين يمنحها مدى سير كلي يصل إلى 1115 كيلومترًا، ما يجعلها خيارًا متوازنًا بين الأداء والكفاءة.

ويأتي طرح السيارة ضمن خطة لتوسيع تواجد العلامة في السوق المصري وتعزيز الثقة في السيارات الكهربائية الجديدة، وذلك من خلال وكيلها الحصري مجموعة نور الدين الشريف.