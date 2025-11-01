قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إذاعة جيش الاحتلال: الرفات التي سلمتها حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية لا تعود لأي محتجز
لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك
تنسيق بين 3 وزارات لترويج الحضارة المصرية بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مساعد وزير الآثار الأسبق: المتحف الكبير مشروع قومي يعادل السد العالي

منار عبد العظيم

قال د. محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار الأسبق، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا تاريخيًا لا يقل أهمية عن افتتاح السد العالي، مؤكدًا أن المشروع يعكس إرادة الشعب المصري والقيادة السياسية في إنجاز صرح وطني ضخم رغم كل التحديات.

وأضاف عبد اللطيف، خلال استضافته في برنامج "العاشرة" على شاشة إكسترا نيوز، أن المتحف الكبير يجسد “بهجة غير عادية” بين المصريين، لافتًا إلى التفاعل الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وارتداء المصريين للزي الفرعوني، ما يعكس قدرة المجتمع على التكاتف حول الإنجازات الوطنية.

التحديات الاقتصادية والسياسية لم توقف المشروع

وأوضح أن المشروع واجه صعوبات شديدة، منها رفض التمويل الدولي والاضطرابات السياسية بين 2011 و2014، لكنه استمر بعزيمة قوية حتى افتتاحه بعد 23 سنة من العمل المكثف، بفضل الدعم المتواصل من القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة.

أعظم صرح حضاري مصري

 وأكد عبد اللطيف على أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر متحف للآثار المصرية في العالم، وأعظم تجسيد لحضارة مصرية تمتد لآلاف السنين، وهو إنجاز يليق بتاريخ مصر وحضارتها العريقة.

