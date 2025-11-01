مساعد وزير الآثار الأسبق: المتحف الكبير مشروع قومي يعادل السد العالي

قال د. محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار الأسبق، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا تاريخيًا لا يقل أهمية عن افتتاح السد العالي، مؤكدًا أن المشروع يعكس إرادة الشعب المصري والقيادة السياسية في إنجاز صرح وطني ضخم رغم كل التحديات.

وأضاف عبد اللطيف، خلال استضافته في برنامج "العاشرة" على شاشة إكسترا نيوز، أن المتحف الكبير يجسد “بهجة غير عادية” بين المصريين، لافتًا إلى التفاعل الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وارتداء المصريين للزي الفرعوني، ما يعكس قدرة المجتمع على التكاتف حول الإنجازات الوطنية.

التحديات الاقتصادية والسياسية لم توقف المشروع

وأوضح أن المشروع واجه صعوبات شديدة، منها رفض التمويل الدولي والاضطرابات السياسية بين 2011 و2014، لكنه استمر بعزيمة قوية حتى افتتاحه بعد 23 سنة من العمل المكثف، بفضل الدعم المتواصل من القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة.

أعظم صرح حضاري مصري

وأكد عبد اللطيف على أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر متحف للآثار المصرية في العالم، وأعظم تجسيد لحضارة مصرية تمتد لآلاف السنين، وهو إنجاز يليق بتاريخ مصر وحضارتها العريقة.