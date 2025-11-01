قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
اضطرابات كبرى في الحركة الجوية بمطارات أمريكا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو
خاص .. أول قرار من إدارة الأهلي بعد نجاح قائمة الخطيب
بالصور

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

عزة عاطف

في خطوة تحمل دلالات اقتصادية واستراتيجية عميقة، أرسلت الصين إشارة واضحة إلى العالم بأنها مستعدة لإنهاء الدعم الحكومي لصناعة السيارات الكهربائية، بعد سنوات من الإنفاق الضخم الذي أسهم في جعلها القوة المهيمنة عالميًا في هذا القطاع، لكنه في الوقت ذاته تسبب في فائض كبير في الإنتاج دفعها للتوسع بقوة في الأسواق الخارجية.

استبعاد غير مسبوق من الخطة الخمسية

أثار غياب صناعة السيارات الكهربائية من الخطة الخمسية الجديدة للصين (2026-2030) اهتمام المحللين والمستثمرين، إذ إنها المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تُستبعد فيها هذه الصناعة من قائمة الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

ويعد هذا التحول بمثابة إعلان رسمي لانتهاء مرحلة الدعم المباشر، بعدما لعب التمويل الحكومي دورًا حاسمًا في بناء قطاع سيارات كهربائية قوي قادر على منافسة أكبر الشركات العالمية.

من الدعم إلى السوق الحرة

يرى محللون أن هذه الخطوة تشير إلى أن بكين تعتبر صناعة السيارات الكهربائية قد بلغت مرحلة النضج، ولم تعد بحاجة إلى نفس مستوى الدعم المالي الذي تلقته في السنوات الماضية، وأن الوقت قد حان لتترك قوى السوق الحرة تحدد مسارها.

المفارقة، كما علق البعض ساخرًا، أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتهم الصين بالشيوعية تشهد الآن تطبيقًا لمبدأ السوق الحرة من الجانب الصيني ذاته، في تحول غير متوقع من الدولة التي طالما ارتبطت بالاقتصاد المركزي. 

رغم ما قد يبدو تراجعًا في الأولوية، يؤكد الخبراء أن القرار لا يعكس انخفاضًا في مكانة السيارات الكهربائية داخل الاقتصاد الصيني، بل هو تحول استراتيجي لتوجيه الموارد نحو قطاعات تكنولوجية أخرى ترى فيها الصين مستقبل تفوقها، مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة المتجددة المتقدمة.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد التوترات التجارية والأمنية العالمية، وسعي الصين إلى تعزيز استقلالها التكنولوجي وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.

بعد أن أصبحت الصين موطنًا لأكبر عدد من شركات السيارات الكهربائية في العالم، ونجحت في تحويل هذه الصناعة إلى رمز للتفوق الصناعي الصيني، فإن الخطوة الجديدة تمثل نقطة تحول فاصلة:

فإما أن تثبت الشركات قدرتها على الابتكار والمنافسة عالميًا دون دعم حكومي، أو تواجه موجة من الاندماجات والتصفية نتيجة فائض الإنتاج وتشبع السوق المحلي.

