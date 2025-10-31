هشام طلعت مصطفى عن المتحف الكبير: مصر في ثوب جديد لم نرها عليه من قبل

أكد المهندس هشام طلعت مصطفى أحد الشركاء الاستراتيجيين للمتحف المصري الكبير، أن نهضة تحدث في البلاد وكلنا نراها، مضيفا أن المتحف المصري الكبير حدث تاريخي فريد.

واضاف طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن تنظيم متطور يضع مصر في مصاف آخر، ومصر في ثوب جديد لم نراها عليه من قبل، متابعا أن المتحف يعظم عوائد مصر من العملة الصعبة.

وأشار المهندس هشام طلعت مصطفى أحد الشركاء الاستراتيجيين المتحف المصري الكبير، إلى أن البلاد تعيش نهضة كبيرة وانتصار جديد وهذا الأمر يرجع للقيادة السياسية والتي اهتمت بالأمن والأمان وبعدها النهضة.