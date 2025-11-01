الليلة.. ناشئو اليد على موعد مع التاريخ في نهائي كأس العالم أمام ألمانيا

يخوض فى التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، منتخب الناشئين لكرة اليد مواليد 2008 اختبارا صعبا، عندما يلاقى نظيره الألمانى على صالة النواصر المغطاة بالدار البيضاء، فى المباراة النهائية ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما، فى نسختها الأولى المقامة بالمغرب، ويسعى اللاعبون والجهاز الفنى لتحقيق اللقب العالمى، لإسعاد الجماهير المصرية التى تتابع البطولة بكل فخر واعتزاز، بينما سيلعب منتخب إسبانيا ضد قطر فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وواصل صغار كرة اليد مواليد 2008 بقيادة عماد إبراهيم المدير الفنى كتابة التاريخ فى البطولة، بعدما حقق الفوز فى جميع مبارياته بالبطولة، التى تقام لأول مرة بعد استحداثها من جانب الاتحاد الدولى للعبة، حيث تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بالفوز على البرازيل 35 /26، وعلى أمريكا الضعيف 42 /22، وعلى المغرب 32/20، وتأهل للمباراة النهائية على حساب المنتخب الإسبانى القوى وأحد المرشحين للقب بالتغلب عليه 31 /28 أمس الأول فى قبل النهائى، بعد مباراة مثيرة أظهر فيها نجومنا الصغار مهارات رائعة، خاصة فى الدفاع لإيقاف المنتخب الإسبانى صاحب أقوى هجوم فى البطولة، والذى كان معدل تسجيله أكثر من 40 هدفا فى كل مباراة.

ولكن أبطالنا تصدوا بجسارة لهدافى إسبانيا وأوقفوا خطورتهم الهجومية وتقدموا فى أغلب مراحل المباراة.

ولم يسجل المنتخب الإسبانى أكثر من 28 هدفا، مقابل تسجيل أبطالنا 31 هدفا لتنتهى المباراة «بفوز تاريخى»، ولتخيب توقعات الخبراء بنهائى أوروبى، بينما نجح المنتخب الألمانى فى تصدر ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بالفوز على الأرجنتين وإيران وبورتوريكو ليصعد للنهائى عقب فوزه على منتخب قطر بنتيجة 39 /22.

ولأول مرة فى التاريخ على مستوى اللعبات الجماعية المصرية، يتأهل ناشئو اليد للمباراة النهائية بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بعد أن حصلنا على المركز الخامس فى بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والتى اختتمت مؤخرا بالقاهرة، ولأول مرة فى التاريخ يصعد منتخب «عربى ــ إفريقى» إلى نهائى كأس عالم فى كرة اليد.