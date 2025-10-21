ناقد رياضي يهاجم مسؤولي الزمالك بسبب فريق كرة اليد.. تفاصيل

هاجم الناقد الرياضي خالد طلعت إدارة نادي الزمالك بشأن تجاهلهم توفير اي دعم لفريق كرة اليد بالقلعة البيضاء وهو ما ادي لتراجع مستواه في الفترات الأخيرة.

تاريخ بطولات الزمالك في كرة اليد:

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" من سنتين قبل تولي مجلس حسين لبيب كان الزمالك متفوق على الأهلي في عدد البطولات في كرة اليد للرجال بفارق 9 بطولات كاملة (67 بطولة للزمالك مقابل 58 بطولة للأهلي)".

وأكمل:"خلال أخر موسمين الأهلي كسب 11 بطولة والزمالك مكسبشي ولا بطولة عشان الأهلي يتفوق على الزمالك باجمالي 69 بطولة للأهلي مقابل 67 بطولة للزمالك !!".

وأختتم خالد طلعت تعليقه : "الغريب ان رئيس النادي ونائب الرئيس وعضوة مجلس الادارة كلهم ينتمون الى اسرة كرة اليد وتاريخهم وخبرتهم كلها في كرة اليد !!!".

إقرأ أيضا:

بترو أتلتيكو يطيح بـ سيدات الأهلي ويتوج بطلا لإفريقيا لليد

في إطار أخر ،خسر فريق الأهلي لكرة اليد “سيدات” أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، في نهائي بطولة إفريقيا لليد، المقامة في المغرب.

وفاز بترو أتلتيكو على الأهلي بنتيجة 24-23؛ ليحصد لقب البطولة على حساب الفريق الأحمر.

كان الأهلي متقدما في الشوط الأول بنتيجة 12-9، قبل أن يعود الفريق الأنجولي ويحقق الفوز بالمباراة والبطولة.