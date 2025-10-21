إبراهيم العامري:‏ وجودي في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي فرصة لاستكمال مسيرة والدي

أكد ابراهيم العامري المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي، أن وجوده في قائمة محمود الخطيب شرف كبير له.

وقال إبراهيم العامري: "وجودي في قائمة محمود الخطيب شرف كبير لي، وفرصة مهمة لاستكمال مسيرة والدي الراحل الوزير العامري فاروق ‏رحمة الله عليه ، والخطيب يمثل لي قيمة وقامة كبيرة، فضلا عن علاقته الكبيرة بوالدي على مدار سنوات طويلة، وهو ‏بمثابة الأب بالنسبة لي، وأتمنى أن أنجح في تمثيل عائلة العامري في النادي، خاصة إن العائلة لها تاريخ طويل في خدمة الأهلي، ‏ونرغب في استكمال المسيرة".

وأضاف: "عاصرت والدي في كل الأوقات، وتشبعت منه بمبادئ النادي وطريقة الإدارة وكنت ملازما له في أغلب فترات حياته، وكنت ‏مطلع على كيفية التعامل مع متطلبات أعضاء النادي والجماهير، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية، وأن أكمل ما بدأن وأكون ‏عند حسن ظن الجمعية العمومية".‏

وأوضح:"القائمة تضم أسماء كبيرة للغاية، ووجودي بينهم شرفا كبيرا، وهي مسئولية وفرصة لإكتساب الخبرات، والسير على نهجهم، ‏وأن نستكمل مسيرة المجالس السابقة .. القائمة قامت بجولات وندوات مميزة، ولمسنا مشاعر إيجابية وصادقة للغاية من جانب ‏أعضاء الجمعية العمومية للنادي .. وكل مقترحاتهم محل تقدير وثقة، وهو ما يمثل حافزا كبيرا لنا".

وتابع: "المجالس السابقة حققت نجاحات كبيرة للغاية، ولها كل الإحترام والتقدير، ولكن الدورة المقبلة نستهدف نقلة نوعية أكبر للأهلي ‏ووضعه في المكانة التي يستحقها على الساحة العالمية التي وصل اليها بالفعل، وهناك ملفات عديدة سوف يتم العمل عليها ‏منمنشات وخدمات وتطوير.، النادي الأهلي كبير وعظيم .. كعضو في النادي قبل أن أكون مرشحا في القائمة .. الجميعة العمومية تمثل لنا حدثا خاصا، لأنها ‏فرصة لتجمع عائلة الأهلي الكبيرة، وقد تعودنا على الحضور والتواجد لأننا تربينا داخل النادي، ولا يمكن أن نقصر في حق ‏النادي بعدم الحضور، وهو أمر غير مطروح من الأساس، وعموميات الأهلي دائما ما تكون استثنائية، ونثق في إن يوم 31 ‏أكتوبر سوف يشهد حضورا كبيرا من جانب الأعضاء".

وقال: "في انتخابات 2017 و2021 سجل أعضاء النادي حضورا كبيرا للغاية، ونتمنى أن تكون دورة 2025 شاهدة على حضور ‏استثنائي وهو واجب النادي علينا، ان نحضر ونقوم بالتصويت والمشاركة في اختيار المجلس الجديد، ولا يوجد مجال على ‏الإطلاق لعدم المشاركة في يوم يعتبر عيدا للأهلاوية كلهم."

وأضاف: "كمرشح تحت السن أتمنى من كل الشباب أن يحضروا ويتواجدوا بكثافة للمشاركة في الحدث، وإكتساب الخبرات من كبار النادي ‏وطقة الشباب مؤثرة للغاية، ونرغب في حضور مكثف يعكس قيمة ومكانة الجمعية العمومية للنادي".

وأوضح: "رسالتي لأعضاء الجمعية العمومية إنناتربين داخل النادي على حضوركم وننتظركم يوم 31 أكتوبر لأن هذا حق النادي علينا ‏جميعا، لكي نرسم طريق نادينا وأقول لهم .. معا كتبنا التاريخ ، ومعا نصنع المستقبل.‏"