رياضة

إبراهيم العامري:‏ وجودي في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي فرصة لاستكمال مسيرة والدي

عبدالحكيم أبو علم

أكد ابراهيم العامري المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي، أن وجوده في قائمة محمود  الخطيب شرف كبير له.

وقال إبراهيم العامري: "وجودي في قائمة محمود الخطيب شرف كبير لي، وفرصة مهمة لاستكمال مسيرة والدي الراحل الوزير العامري فاروق ‏رحمة الله عليه ، والخطيب يمثل لي قيمة وقامة كبيرة، فضلا عن علاقته الكبيرة بوالدي على مدار سنوات طويلة، وهو ‏بمثابة الأب بالنسبة لي، وأتمنى أن أنجح في تمثيل عائلة العامري في النادي، خاصة إن العائلة لها تاريخ طويل في خدمة الأهلي، ‏ونرغب في استكمال المسيرة".

وأضاف: "عاصرت والدي في كل الأوقات، وتشبعت منه بمبادئ النادي وطريقة الإدارة وكنت ملازما له في أغلب فترات حياته، وكنت ‏مطلع على كيفية التعامل مع متطلبات أعضاء النادي والجماهير، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية، وأن أكمل ما بدأن وأكون ‏عند حسن ظن الجمعية العمومية".‏

وأوضح:"القائمة تضم أسماء كبيرة للغاية، ووجودي بينهم شرفا كبيرا، وهي مسئولية وفرصة لإكتساب الخبرات، والسير على نهجهم، ‏وأن نستكمل مسيرة المجالس السابقة .. القائمة قامت بجولات وندوات مميزة، ولمسنا مشاعر إيجابية وصادقة للغاية من جانب ‏أعضاء الجمعية العمومية للنادي .. وكل مقترحاتهم محل تقدير وثقة، وهو ما يمثل حافزا كبيرا لنا".

وتابع: "المجالس السابقة حققت نجاحات كبيرة للغاية، ولها كل الإحترام والتقدير، ولكن الدورة المقبلة نستهدف نقلة نوعية أكبر للأهلي ‏ووضعه في المكانة التي يستحقها على الساحة العالمية التي وصل اليها بالفعل، وهناك ملفات عديدة سوف يتم العمل عليها ‏منمنشات وخدمات وتطوير.، النادي الأهلي كبير وعظيم .. كعضو في النادي قبل أن أكون مرشحا في القائمة .. الجميعة العمومية تمثل لنا حدثا خاصا، لأنها ‏فرصة لتجمع عائلة الأهلي الكبيرة، وقد تعودنا على الحضور والتواجد لأننا تربينا داخل النادي، ولا يمكن أن نقصر في حق ‏النادي بعدم الحضور، وهو أمر غير مطروح من الأساس، وعموميات الأهلي دائما ما تكون استثنائية، ونثق في إن يوم 31 ‏أكتوبر سوف يشهد حضورا كبيرا من جانب الأعضاء".

وقال: "في انتخابات 2017 و2021 سجل أعضاء النادي حضورا كبيرا للغاية، ونتمنى أن تكون دورة 2025 شاهدة على حضور ‏استثنائي وهو واجب النادي علينا، ان نحضر ونقوم بالتصويت والمشاركة في اختيار المجلس الجديد، ولا يوجد مجال على ‏الإطلاق لعدم المشاركة في يوم يعتبر عيدا للأهلاوية كلهم."

وأضاف: "كمرشح تحت السن أتمنى من كل الشباب أن يحضروا ويتواجدوا بكثافة للمشاركة في الحدث، وإكتساب الخبرات من كبار النادي ‏وطقة الشباب مؤثرة للغاية، ونرغب في حضور مكثف يعكس قيمة ومكانة الجمعية العمومية للنادي".

وأوضح: "رسالتي لأعضاء الجمعية العمومية إنناتربين داخل النادي على حضوركم وننتظركم يوم 31 أكتوبر لأن هذا حق النادي علينا ‏جميعا، لكي نرسم طريق نادينا وأقول لهم .. معا كتبنا التاريخ ، ومعا نصنع المستقبل.‏"

