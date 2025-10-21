موعد مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي القادمة في الكونفيدرالية الأفريقية

يترقب عشاق نادي الزمالك عودة فريقهم إلى الظهور من جديد بعد غيابه عن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بسبب حصوله على راحة، حيث يستعد الفارس الأبيض لخوض مواجهة مرتقبة أمام فريق ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الجمعة المقبل على استاد السلام بالقاهرة.

وتأتي هذه المواجهة لتكون الانطلاقة الرسمية للزمالك في النسخة الجديدة من البطولة القارية، بعدما كان قد ودّع النسخة الماضية من نصف النهائي أمام فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي، في واحدة من أكثر محطات الموسم السابق صعوبة على جماهير القلعة البيضاء.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر نادي الزمالك رسميًا بتعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة اللقاء، يقوده الحكم الدولي سمير قزاز حكمًا للساحة، ويعاونه زكريا برينسي وهشام آيت عبو كمساعدين، فيما يتولى مصطفى كشاف مهمة الحكم الرابع.

وتم تعيين الليبي جمال سالم إمبايا مراقبًا عامًا للمباراة، بينما يشرف على مراقبة التحكيم الجابوني جيروم إيفونج نزولو.

وجاء فريق ديكيداها الصومالي إلى القاهرة بعد مشوار ناجح في الدور التمهيدي، حيث تمكن من تجاوز فريق الزمالة السوداني بالفوز عليه بهدف دون رد في مباراة الذهاب، ثم الخسارة بنتيجة 2-1 في الإياب، ليتأهل بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض.

ويُعد الفريق الصومالي من أبرز الأندية في بلاده من حيث المشاركات القارية، رغم تواضع خبراته أمام الأندية الكبيرة في القارة السمراء.

ومن المنتظر أن تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة ON Time Sports 1، مع تغطية موسعة تتضمن استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، لتحليل الأداء الفني والتكتيكي للفريقين ومتابعة ردود الأفعال عقب المباراة.