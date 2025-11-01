الزراعة: فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 271 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل ختام برنامجين تدريبيين متخصصين، نظمهما المركز الدولي المصري للزراعة، التابع للعلاقات الزراعية الخارجية، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، بمشاركة نحو 24 متخصصاً من 19 دولة أفريقية، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية اتحاد ميانمار، بهدف تعزيز التعاون المشترك.

بينما تم عقد اجتماع وزارى مشترك بين علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، كما شارك وزير الزراعة، نيابة عن الحكومة المصرية، في الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني لدولة أستراليا والذكرى الخامسة والسبعين (75) لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وأستراليا.

كما استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من الفلاحين، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والمنتجين الزراعيين، والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، وافتتح الوزير، يرافقه رئيس جامعة القاهرة، معرض كلية الزراعة للبساتين في نسخته الأولى لعام 2025، وذلك بحضور عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية، وعدد من قيادات الجامعة والوزارة

كما شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “١٠٠ مليون شجرة”، وذلك خلال زيارتهم إلى المحافظة، كما تم تفقد محطة غربلة وإعداد التقاوي و الوحدة الاقتصادية المركزية للمعدات الثقيلة بالخارجة، كما تم افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض الوادي الجديد الزراعي، كما عقد فاروق، اجتماعا مع بعض الباحثين بمركز البحوث الزراعية، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز، لمناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه سير العمل، بهدف دعم البحث العلمي الزراعي

كما قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة، داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية في مركز قنا، إلى النيابة العامة على الفور، كما ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المكثف لمناقشة التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية

بينما أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان الطازج، بما يسهم في تعزيز حركة الصادرات وتنويع الأسواق المستهدفة لتحقيق الاستدامة التصديرية.

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)، هذا الأسبوع بيوم الأغذية العالمي 2025، وهو الحدث الذي جاء تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة (الفاو)، وذلك في احتفالية كبرى بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما شهدت تكريم عدد من القيادات والباحثين الذي أسهموا في النهوض بالقطاع الزراعي خلال هذا العام.

"ازرع الموسم الرابع"

كما أعلنت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية عن إطلاق مبادرة "ازرع الموسم الرابع" لدعم وتشجيع زراعة محصول القمح للموسم الزراعي 2025/2026، كما كشفت الوزارة، عن جملة ما تم جمعه وكبسه من قش الأرز، والتي تجاوزت 800 ألف طن، وذلك بعد حصاد أكثر من 90%، من المحصول في 7 محافظات.

كما توجه وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى دولة الجزائر، لتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الجراد الصحراوي، للحد من مخاطر انتشاره ومتابعة الوضع في دول التكاثر، حيث ترأس الوفد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، كذلك نظم مركز بحوث الصحراء فعاليات الندوة العلمية بعنوان “المحاصيل الحقلية وأهمية زراعتها تحت ظروف شمال سيناء”، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به المركز لخدمة أهالي سيناء، كما أعلن المركز، عن نجاح وحدة حفر الآبار التابعة له في تنفيذ مشروع حفر بئرين جوفيين بمنطقة الفرافرة- الوادي الجديد بعمق يتراوح بين 720 و750 مترًا.

بينما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن تنفيذ حملة ناجحة أسفرت عن ضبط كمية ضخمة من الأعلاف المخالفة بمحافظة الغربية، وأطلقت الوزارة، أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية، ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم تحصين أكثر من 421 ألف رأس ماشية حتى الآن.

كما نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ثلاث دورات تدريبية مكثفة وتنشيطية لفرق البرنامج المجتمعي للتوعية والصحة الحيوانية، في إطار مشروع "قدرة مصر على مواجهة الجوائح" الممول من صندوق الوقاية من الجوائح والأوبئة التابع للبنك الدولي، بينما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المرور والمتابعة الميدانية، لتفقد مشروعات وجهود تطوير وتحديث الري، ودعم المزارعين، بالمحافظات المختلفة، لدعم المزارعين والتيسير عليهم، كما أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، عن صدور الطبعة الجديدة لعام 2025 من كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية في مصر.

كما نفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات برنامج تدريبى حول طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبيولوجى فى الأغذية" لمتدربين من شركات الصناعات الغذائية، كما شارك في احتفالية يوم الاغذية العالمي، الذي نظمته وزارة الزراعة مع الفاو، كما شارك فى ورشة عمل حول معالجة تلوث الخضروات والفاكهة بالكيماويات وتأثيره الصحي والاقتصادي"، كما ألقى محاضرة حول دور المعمل فى ضمان سلامة وجودة العسل ومنتجات خلية النحل، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها خلال هذا الأسبوع حوالي 6000 عينة.

