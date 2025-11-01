قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمز القوة والعظمة.. رحلة الملك رمسيس الثاني من صخب القاهرة إلى بهو المجد في المتحف المصري الكبير
عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا
نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة
دعاء الفجر للفرج وتيسير الأرزاق.. ردد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية
بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة
عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور
الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السبت 1-11-2025
بالصور

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسماء عبد الحفيظ

5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء، في أيام الصيف الحارة أو الأوقات التي لا ترغبين فيها بالوقوف طويلًا أمام البوتاجاز، يصبح الطبخ بدون نار هو الحل السحري.

قالت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن فكرة إعداد أكلات باردة وسهلة تثير فضول رواد السوشيال ميديا لأنها تجمع بين الراحة والطعم الرائع والتجديد في المطبخ.

الطبخ بدون نار لا يعني الاستغناء عن المذاق، بل هو أسلوب يعتمد على دمج المكونات الطازجة بذكاء لإعداد وجبات متكاملة وغنية بالعناصر الغذائية دون استخدام النار أو الفرن.

لماذا يفضل الأشخاص الأكلات الباردة؟

السبب بسيط، فهي توفر الوقت وتقلل من المجهود خصوصًا في الجو الحار أو الأيام المزدحمة، كما أنها تمنح الجسم طاقة خفيفة وهضمًا أسهل، والأهم أنها تصلح كوجبات غداء أو عشاء ويمكن تحضيرها مسبقًا وتخزينها في الثلاجة دون فقدان الطعم أو القوام.

١- سلطة التونة بالأفوكادو

وجبة مشبعة وسهلة تجمع بين البروتين والدهون الصحية
المكونات تونة مصفاة أفوكادو مهروس عصير ليمون
يُخلط الكل جيدًا مع رشة خفيفة من الملح وتقدم مع شرائح الخبز المحمص أو أوراق الخس
تمد الجسم بطاقة عالية وتشعرك بالشبع لفترات طويلة

٢- لفائف الجبن والخضروات

أكلة مثالية للعشاء السريع
يُستخدم خبز التورتيلا أو الخبز الشامي وتوضع بداخله شرائح جبن وخيار وطماطم وخس مع ملعقة صغيرة من المايونيز أو الزبادي
تُلف اللفائف بإحكام وتقطع شرائح صغيرة لتصبح وجبة خفيفة وجميلة الشكل

٣- سلطة المكرونة الباردة

أكلة مشبعة تصلح للرحلات أو الغداء الخفيف
المكونات مكرونة مسلوقة مبردة مع ذرة وتونة وزيتون وصوص زبادي بالليمون
السر في هذه الوصفة هو ترك المكرونة تبرد تمامًا قبل خلطها بالمكونات لتحافظ على قوامها ومذاقها

٤- كوب الزبادي بالفواكه والشوفان

وجبة صحية ومغذية جدًا تصلح للفطور أو العشاء
في كوب شفاف ضعي طبقة زبادي ثم فواكه مقطعة ثم شوفان وعسل
كرري الطبقات وقدميها باردة
تُعد من أكثر الوصفات انتشارًا على إنستجرام لسهولة تحضيرها وشكلها الجميل

٥- سلطة الحمص بالطحينة

من أشهر الأكلات الباردة في المطبخ الشرقي
المكونات حمص مسلوق مهروس طحينة عصير ليمون فص ثوم وزيت زيتون
تُمزج المكونات جيدًا وتُزين بالبقدونس
تحتوي على بروتين نباتي وتشعرك بالشبع دون الحاجة إلى خبز أو لحم

نصائح لتحضير الأكلات الباردة باحتراف

استخدمي مكونات طازجة لأن النكهة تعتمد عليها كليًا

قدمي الأطعمة في أطباق زجاجية أو شفافة لإبراز ألوانها الزاهية

ضعي الأكلات الباردة في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التقديم لتحصلي على طعم متناسق ومنعش

يمكنك تجهيز مكونات اليوم التالي من الليل لتوفير الوقت في الصباح

الأكلات الباردة والدايت

من مزايا الأكلات الباردة أنها تساعد على خسارة الوزن لأنها قليلة السعرات وغنية بالألياف. كما أنها لا تحتوي على زيوت أو دهون زائدة لأنها لا تحتاج إلى القلي أو التحمير. لذلك أصبحت هذه الوجبات من الخيارات المفضلة لعشاق التغذية الصحية ومن يتبعون أنظمة إنقاص الوزن.

