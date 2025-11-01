الصين تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي .

وقال الرئيس الصيني في قمة "أبيك:" علينا تعميق التعاون التكنولوجي مفتوح المصدر وخلق نظام بيئي تنافسي .

وأضاف الرئيس الصيني: على اقتصادات أبيك أن تبادر بتنفيذ اتفاقية التجارة الإلكترونية لمنظمة التجارة العالمية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدى في وقت لاحق إستعداد بكين لإعفاء جميع البضائع القادمة من الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية بالصين من الرسوم الجمركية إعفاء كاملا.

وذكر شي جين بينغ خلال الاجتماع غير الرسمي الـ32 لزعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" قائلا : "نحن مستعدون لتقديم إعفاء كامل من الرسوم الجمركية للدول الإفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين".

وألمح إلى أن الصين قد أعفت الواردات من الدول الأقل نموا التي أقامت علاقات رسمية مع بكين بشكل كامل من الرسوم الجمركية.

وعبر عن استعداد الصين لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة من أجل التنمية المشتركة.