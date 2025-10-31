قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء
وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة
ارتفاع عدد قـ.تلى إعصار ميليسا في منطقة البحر الكاريبي إلى 49 شخصا
طقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يتساقط على القاهرة
الرئيس الصيني: مستعدون لفرض صفر رسوم جمركية على السلع القادمة من أفريقيا
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصيني: مستعدون لفرض صفر رسوم جمركية على السلع القادمة من أفريقيا

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
محمود نوفل

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أن بكين مستعدة لفرض "صفر رسوم جمركية" على جميع السلع القادمة من الدول الإفريقية.

وفي وقت سابق ؛ أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع طال انتظاره مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ووصفه بأنه رائعاً.

وقال ترامب بعد الانتهاء من الاجتماع الذي انعقد في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، الثلاثين من أكتوبر ، إن الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض إلى 47% من 57%.

كما تطرق ترامب إلى الحديث عن المعادن النادرة، مشدداً أن الصين ستواصل تصديرها، مشيراً إلى أنه تمت تسوية جميع المسائل المتعلقة بها.

وفي الوقت نفسه، صرح ترامب بأنه سيزور الصين في أبريل ، فيما يزور الرئيس الصيني أميركا في وقت لاحق.

خفض الرسوم على  الفنتانيل 

وفيما يتعلق بملف الفنتانيل، قال ترامب إنه تم الاتفاق على أن يبذل شي قصارى جهده لوقف الفنتانيل. مضيفاً: سأخفض رسوم الفنتانيل على الصين إلى 10% من 20%

كما أكد الرئيس الأمريكي، أن مشتريات فول الصويا ستبدأ على الفور.

وعلى صعيد إشكالية الرقائق، قال الرئيس الصيني: ناقشنا مسألة الشرائح الإلكترونية، وسوف يتحدثون مع شركة إنفيديا وغيرها بشأن الحصول على الشرائح.

لكن في الوقت نفسه، قال ترامب إنه لم يناقش مسألة شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة "بلاكويل" من إنتاج شركة إنفيديا خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتراجع ترامب عن تصريحات أدلى بها قبل يوم حول إمكانية مساعدة الشركة على تصدير نسخة مصغرة من منتج حالي رائد يعد عنصراً أساسياً في سباق الذكاء الاصطناعي.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بعد مغادرته الاجتماع مع شي، وهو الأول لهما منذ عودته إلى البيت الأبيض "نحن لا نتحدث عن شرائح بلاكويل" رغم أنه قال الأربعاء في طريقه إلى كوريا الجنوبية إنه قد يناقش المسألة مع الزعيم الصيني.

الصين الرئيس الصيني الدول الأفريقية رسوم جمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات أذن لاسلكية بالأسواق.. وساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد