قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطر يعيد أجواء الحرب الباردة.. روسيا والصين تحذران واشنطن من استئناف التجارب النووية
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات
واشنطن تمهل حماس 24 ساعة قبل تحرك إسرائيلي لفرض وقف النار بالقوة
تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم
بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي
أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطر يعيد أجواء الحرب الباردة.. روسيا والصين تحذران واشنطن من استئناف التجارب النووية

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

حثت روسيا والصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة على إدراك مخاطر قرارها استئناف التجارب النووية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرتين من عواقبه الخطيرة على الأمن والاستقرار الدوليين.


وقال الكرملين إن تخلي أي دولة عن التزاماتها المتعلقة بوقف التجارب النووية سيقابل بخطوات مماثلة من جانب روسيا، مؤكدا أن الحوار الروسي الأميركي حول التوازن الإستراتيجي لم يصل إلى طريق مسدود، لكنه أشار إلى أنّ واشنطن لم تُخطر موسكو مسبقا بقرارها استئناف التجارب النووية قبل إعلان الرئيس الأميركي العلني.


وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن النائب أندريه كارتابولوف قوله إن استئناف واشنطن التجارب النووية سيعيد العالم إلى مرحلة من عدم الاستقرار والمواجهة المفتوحة، فيما اعتبر المحلل السياسي أندرية أونتيكوف أن هذا القرار يشكل تحولاا خطيرا يعيد أجواء الحرب الباردة.


وأوضح أونتيكوف أن الولايات المتحدة وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دون أن تصدّق عليها، لكنها التزمت عمليًا بعدم تنفيذ تفجيرات نووية لعقود طويلة، شأنها شأن روسيا التي سحبت تصديقها على المعاهدة عام 2023 "تحقيقا للتوازن مع واشنطن"، بحسب قوله.


وحذر من أن إجراء واشنطن لتفجيرات نووية حقيقية سيجبر موسكو على الرد بالمثل، ما قد يؤدي إلى تصعيد دولي غير مسبوق.


من جانبها، دعت الصين الولايات المتحدة إلى الالتزام الجاد بالحظر العالمي على التجارب النووية، وأكد المتحدث باسم الخارجية غوو جياكون أن بكين تأمل أن تحترم واشنطن التزاماتها الدولية، وأن تتخذ خطوات ملموسة لحماية نظام نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، والحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي العالمي.


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده ستستأنف على الفور اختبار ترسانتها النووية، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.


ويأتي الإعلان الأميركي بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اختبار ناجح لطوربيد نووي فائق القدرة من طراز "بوسيدون"، مؤكدًا أنّه يأتي في إطار تطوير القدرات الدفاعية الروسية.


وأكد الكرملين أن الاختبار الروسي لا يُعد تجربة نووية بأي حال من الأحوال، في حين يرى مراقبون أن هذه التطورات تؤشر إلى مرحلة جديدة من سباق التسلح النووي بين موسكو وواشنطن، اللتين لم تُجرِ أيٌّ منهما اختبارًا نوويًا فعليًا منذ عام 1992.

روسيا الصين الولايات المتحدة التجارب النووية دونالد ترامب الرئيس الأميركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الضويني

وكيل الأزهر: الشعوب إذا لم تتسلح بالعلم والمعرفة فلن يكون لها أثر في العالم

دبي

برج خليفة يتزين بنقوش الحضارة المصرية احتفالا بالمتحف الكبير

ساويرس

نجيب ساويرس عن تكريم والدته: مثال في العطاء والنضال

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

فيديو

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد