صفقة مفصلية.. ترامب وشي يتفقان على خفض الرسوم عن الصين مقابل كبح تجارة الفنتانيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه توصّل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ لتقليص الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، مقابل قيام بكين بتشديد إجراءاتها ضد تجارة الفنتانيل غير القانونية، واستئنافها شراء فول الصويا الأمريكي، وضمان استمرار تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

وشكّلت محادثات ترامب وشي وجهًا لوجه في مدينة بوسان الكورية الجنوبية أول لقاء مباشر بينهما منذ عام 2019، واختتامًا لجولة آسيوية سريعة للرئيس الأميركي تضمنت اتفاقات تجارية مع كوريا الجنوبية واليابان وعدد من دول جنوب شرق آسيا.

وبحسب بكين، شمل الاتفاق أيضًا تعهّدًا أميركيًا بتأجيل لمدة عام لتنفيذ إجراء جديد كانت الصين تعارضه بشدة، يقضي بمنع آلاف الشركات الصينية من الحصول على التكنولوجيا الأميركية في حال كانت مملوكة جزئيًا لشركات خاضعة للعقوبات.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته “إير فورس ون” بعد مغادرته كوريا الجنوبية “لقد كان اجتماعًا مذهلاً... أقيمه بدرجة 12 من 10.”

وأوضح أن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستُخفض إلى 47% بدلاً من 57%، عبر تقليص النسبة المفروضة على تجارة مشتقات الفنتانيل إلى النصف (من 20% إلى 10%).

وأكد أن الرئيس شي “سيعمل بجد لوقف تدفق الفنتانيل”، وهو مخدّر أفيوني اصطناعي قاتل يُعد السبب الرئيسي في وفيات الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة.

كما وافقت الصين على تجميد قيود تصدير المعادن النادرة لمدة عام، وهي عناصر أساسية في صناعة السيارات والطائرات والأسلحة، وتمثل إحدى أبرز أوراق الضغط في النزاع التجاري بين البلدين.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الصين وافقت على شراء 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي حتى يناير المقبل، ثم 25 مليون طن سنويًا لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف أن الصين وافقت أيضًا على نقل ملكية تطبيق “تيك توك” إلى إدارة أميركية، متوقعًا أن يبدأ تنفيذ الاتفاق خلال الأشهر المقبلة.

كما ذكر ترامب في منشور على “تروث سوشال” أن الصين وافقت على شراء النفط والغاز من الولايات المتحدة، بينما أبدى شي “اهتمامًا أحاديًا” بالمشاركة في مشروع خط أنابيب جديد في ألاسكا.

وفي المقابل، ستُعلّق واشنطن لمدة عام الإجراءات الجديدة في قائمة الكيانات (Entity List) التي تُقيّد تعامل الشركات الصينية مع التكنولوجيا الأمريكية، إضافة إلى تعليق إجراءات تستهدف قطاع الشحن وبناء السفن الصيني.