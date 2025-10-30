وزير الخزانة الأمريكي: الصين ستعيد مشترياتها من فول الصويا إلى مستوياتها المعتادة

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الصين تعهدت بإعادة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي إلى مستوياتها المعتادة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح بيسنت، في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس، أن الصين تعهدت بشراء 12 مليون طن متري من فول الصويا من المزارعين الأمريكيين هذا الموسم.

وأضاف أن بكين التزمت كذلك بشراء ما لا يقل عن 25 مليون طن متري سنويا في كل من السنوات الثلاث المقبلة، بحسب موقع /أكسيوس/ الأمريكي.

وأشار إلى أن مشتريات الصين النهائية من المرجح أن تكون أعلى مما تم الاتفاق عليه ، وقال : "أتوقع، كما فعل الرئيس ترامب في عام 2020، بعد أن وافق الرئيس شي على اتفاق المرحلة الأولى، أنه كان يتصل به بانتظام ويحثه على شراء المزيد، وارتفع هذا الرقم بشكل كبير".

وكانت الصين قد توقفت عن شراء فول الصويا الأمريكي ، في وقت سابق من هذا العام ، وسط الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب، ما حرم المزارعين الأمريكيين من أكبر سوق تصدير.

واشترت الصين فول الصويا من المزارعين الأمريكيين بقيمة 13 مليار دولار العام الماضي.